Triệu tập người 'ôm' 38 phòng nghỉ để cho thuê lại với giá 'cắt cổ' vào mùa lễ hội

TPO - Nhận thấy lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ nhu cầu khách thuê phòng tăng cao nên L. cấu kết với một số người ôm 38 phòng nghỉ sau đó cho thuê lại với giá cao gấp 4-5 lần so với giá niêm yết.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang mở rộng vụ việc liên quan H.V.L. (27 tuổi, trú phường Đông Kinh) bị xác định lợi dụng mùa lễ hội để thu gom phòng nghỉ, đẩy giá cho thuê lại, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội đầu xuân 2026, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội để vi phạm pháp luật.

Bước đầu, công an xác định L. đã cấu kết với một số người khác thuê gom phòng nghỉ, khách sạn trên địa bàn từ nhiều tháng trước với mục đích chờ đến cao điểm Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ rồi cho người dân và du khách thuê lại để hưởng chênh lệch lớn.

Công an triệu tập H.V.L. lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, L. khai không có nghề nghiệp ổn định nhưng nắm được quy luật hằng năm lượng khách đổ về Lạng Sơn dự lễ hội tăng mạnh, trong khi số phòng lưu trú ở khu vực trung tâm không đáp ứng đủ nhu cầu.

Từ tính toán này, ngày 17/11/2025, L. cùng một số người đã liên hệ với một khách sạn trên địa bàn phường Tam Thanh, thuê toàn bộ 38 phòng cho đêm 14/3/2026, tức ngày 26 tháng Giêng âm lịch, với tổng số tiền 84 triệu đồng sau đó cho thuê lại với giá gấp 4-5 lần.

Theo công an, sau khi gom được số phòng trên, nhóm này sử dụng mạng xã hội để tìm khách có nhu cầu thuê lại. Các bài quảng cáo được đăng trên Facebook, Zalo, kèm bình luận trong các hội nhóm và tài khoản TikTok để thu hút người mua.

Khi có người liên hệ, các bên chuyển sang trao đổi trực tiếp nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan chức năng cũng xác định L. không phải chủ cơ sở, không phải nhân viên kinh doanh dịch vụ lưu trú và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện này.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L. về hành vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn giao các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời khuyến cáo các cơ sở lưu trú không tiếp tay cho hành vi gom phòng, đẩy giá. Người dân và du khách cần cảnh giác với các bài đăng nhận đặt phòng giá cao trên mạng xã hội, phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.