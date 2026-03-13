Làm rõ danh tính người đàn ông đi ô tô chọc thủng lốp xe máy ở Hà Nội

TPO - Cơ quan Công an đã làm rõ tài xế ô tô có hành vi dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội) là Đ.M.D (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ).

Theo thông tin, ban đầu, khoảng 20h50 ngày 12/3, N.A.Q (SN 2006, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda SH150i màu đen, BKS 29E2-091.XX chở bạn gái đến nhà chị gái tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, anh Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ, sau đó cùng bạn gái vào trong nhà chơi. Khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về thì anh Q. phát hiện xe máy bị thủng cả hai lốp trước và sau.

Qua kiểm tra camera an ninh khu vực, nạn nhân phát hiện vào khoảng 20h58, Đ.M.D đi xe ô tô màu đen BKS 30H-352.XX dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ. Do xe máy của anh Q. để trước cửa chắn lối đi nên ô tô không di chuyển qua được.

Lúc này, D có bấm còi. Một nam thanh niên trong nhà chạy ra dắt xe máy của anh Q. vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không di chuyển được. Khi nam thanh niên cố gắng di chuyển xe máy sát vào lề để ô tô di chuyển thì Đ.M. D. từ trên xe ô tô bước xuống, lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm hai lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, làm thủng lốp. Sau khi thực hiện hành vi, D. lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 13/3, D. đã chủ động gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại cơ quan Công an, Đ.M.D. khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Tài xế này cũng trình bày do bản thân gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục thiết lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.