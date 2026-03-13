Xuống tay chém 2 người vì bị đòi 100.000 đồng tiền cá

TPO - Mâu thuẫn khi bị đòi 100.000 đồng tiền mua bán cá còn nợ, Huỳnh Việt Phương đã dùng dao chém hai người bị thương, Phương phải trả giá bằng 4 năm tù cho hành vi của mình.

Ngày 13/3, TAND khu vực 4 – Cà Mau mở phiên toà xét xử bị cáo Huỳnh Việt Phương (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Huỳnh Việt Phương tại phiên toà.

Theo cáo trạng, chiều 19/8/2025, ông T.V.U. (ở xã Hưng Mỹ, Cà Mau) gọi điện thoại cho Huỳnh Việt Phương để đòi 100.000 đồng tiền mua bán cá Phương còn nợ. Lúc này, do Phương đang đi bắt cua, để điện thoại để ở nhà nên vợ Phương bắt máy, trong lúc 2 người nói chuyện điện thoại đã xảy ra cự cãi qua lại.

Sau đó, ông U lái xe máy chở thêm vợ là chị T.T.Tr. đi cùng đến nhà Phương. Tại đây, vợ Phương và vợ chồng ông U tiếp tục cự cãi nhau.

Phương đang từ ngoài vuông đi vào nghe thấy tiếng cãi vã nên đã lấy 2 cây dao chém vợ chồng ông U. Kết quả giám định xác định bà Tr thương tích 34%, ông T.V.U thương tật 8%.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Việt Phương 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.