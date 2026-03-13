Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xuống tay chém 2 người vì bị đòi 100.000 đồng tiền cá

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn khi bị đòi 100.000 đồng tiền mua bán cá còn nợ, Huỳnh Việt Phương đã dùng dao chém hai người bị thương, Phương phải trả giá bằng 4 năm tù cho hành vi của mình.

Ngày 13/3, TAND khu vực 4 – Cà Mau mở phiên toà xét xử bị cáo Huỳnh Việt Phương (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) về tội "Cố ý gây thương tích".

646949237-26622721703979600-1685758229597788375-n-100.jpg
Bị cáo Huỳnh Việt Phương tại phiên toà.

Theo cáo trạng, chiều 19/8/2025, ông T.V.U. (ở xã Hưng Mỹ, Cà Mau) gọi điện thoại cho Huỳnh Việt Phương để đòi 100.000 đồng tiền mua bán cá Phương còn nợ. Lúc này, do Phương đang đi bắt cua, để điện thoại để ở nhà nên vợ Phương bắt máy, trong lúc 2 người nói chuyện điện thoại đã xảy ra cự cãi qua lại.

Sau đó, ông U lái xe máy chở thêm vợ là chị T.T.Tr. đi cùng đến nhà Phương. Tại đây, vợ Phương và vợ chồng ông U tiếp tục cự cãi nhau.

Phương đang từ ngoài vuông đi vào nghe thấy tiếng cãi vã nên đã lấy 2 cây dao chém vợ chồng ông U. Kết quả giám định xác định bà Tr thương tích 34%, ông T.V.U thương tật 8%.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Việt Phương 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

#Cà Mau #mâu thuẫn #đòi nợ #chém người #tòa án #thương tích

