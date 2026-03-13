Lộ đường dây mua bán hơn 10kg ma túy tại Đắk Lắk

TPO - Lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra, ngày 2/3, Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, trú phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh) và Châu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, trú phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) đã mua 10kg ma túy loại Methamphetamine cùng 42,3341 gam Methamphetamine với mục đích bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ số ma túy trên thì hai đối tượng bị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, Phan Văn Cầu (SN 1990, trú xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Hoài Nam rồi bán lại cho người khác để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.

Huỳnh Thủy
