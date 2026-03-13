Bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Thu Hiền
TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, cuối tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Diễn Châu phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ ngoài tỉnh đưa về Nghệ An tiêu thụ.

Đối tượng Trương Minh Tú cùng tang vật vụ án.

Quá trình điều tra Công an xác định, sáng 6/3, Trương Minh Tú (SN 1999), trú xóm Đồng Hưng, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An sẽ mua ma túy về bán kiếm lời.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực nút giao cao tốc với Quốc lộ 7A thuộc xóm Hà Cát, xã Minh Châu, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Diễn Châu và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Bá Hậu (SN 1995, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Trần Anh Tuấn (SN 1992, trú xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ thêm 2 điện thoại di động.

2 đối tượng Thái Bá Hậu và Trần Anh Tuấn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Thái Bá Hậu có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Trần Anh Tuấn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#ma túy #Nghệ An #bắt giữ #đường dây ma túy #trấn áp tội phạm #công an

