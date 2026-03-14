Phường trung tâm Đà Nẵng vận hành thử quy trình bầu cử

Giang Thanh

TPO - Ngày 14/3, phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đồng loạt vận hành thử nghiệm quy trình bỏ phiếu phục vụ công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại 43 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, các thành viên Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương triển khai đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử, từ đón tiếp cử tri, hướng dẫn kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu, bỏ phiếu vào hòm phiếu đến các khâu phục vụ, điều hành tại điểm bầu cử.

tp-hai-chau-van-hanh-thu-6.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-7.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-5.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-4.jpg
Phường Hải Châu đồng loạt vận hành thử các điểm bỏ phiếu.
tp-hai-chau-van-hanh-thu-3.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-2.jpg
Trước đó một ngày, địa phương đã tổ chức vận hành thử một điểm bỏ phiếu để làm mẫu.

Theo ông Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch UBND phường Hải Châu, trong chiều qua (ngày 13/3), phường đã tổ chức vận hành thử tại một điểm làm mẫu. Trong ngày hôm nay, các Tổ bầu cử đồng loạt triển khai vận hành thử nghiệm để đảm bảo sự phối hợp giữa bộ phận, rà soát lại quy trình tổ chức, kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tại điểm bầu cử và kịp thời xử lý nếu có vấn đề phát sinh.

“Đến nay, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất… tại các khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Trong chiều nay, chúng tôi sẽ đồng loạt kiểm tra, rà soát một lần cuối tại 43 điểm bỏ phiếu, đảm bảo tất cả các khâu chuẩn bị hoàn tất trước 15h”, ông Duy nói.

tp-hai-chau-van-hanh-thu-11.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-12.jpg
Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu phải hoàn tất trước 15h ngày 14/3.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu, từ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại các trục đường chính và khu dân cư đến các khu vực bỏ phiếu.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lê Trí Thanh đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của địa phương trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các khâu chuẩn bị được triển khai chu đáo, đúng quy định. Không khí trên địa bàn phường phấn khởi, người dân tích cực hưởng ứng, chung tay hướng tới ngày hội non sông.

tp-hai-chau-van-hanh-thu-1.jpg
tp-hai-chau-van-hanh-thu-8.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Hải Châu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát, hoàn thiện trang trí các điểm bầu cử, đảm bảo an ninh, chủ động xây dựng phương án kịp thời xử lý các tình huống phát sinh...

#bầu cử #Đà Nẵng #phường Hải Châu #quy trình bầu cử #khu vực bầu cử #bỏ phiếu

