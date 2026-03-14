Tuổi trẻ Lạng Sơn tuyên truyền bầu cử đến từng thôn bản

TPO - Một ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất công tác trang trí khánh tiết, thực tập phương án khi có sự cố tại các điểm bỏ phiếu.

Theo Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, đã có trên 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên xuống đường phối hợp cùng lực lượng chức năng đến từng thôn, bản hỗ trợ công tác trang trí khánh tiết điểm bầu cử, tuyên truyền người dân tích cực đi tham gia bầu cử.

Những ngày này, mọi con ngõ tuyến đường thuộc tỉnh Lạng Sơn đều rộn ràng cờ hoa, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hòa chung vào ngày hội non sông, lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Lạng Sơn﻿ xuống đường tham gia hỗ trợ bầu cử.

Tại nhiều thôn xóm, lực lượng đoàn viên sử dụng xe máy xuống đường tích cực hỗ trợ chính quyền trong công tác tuyên truyền.

Tại các thôn, bản ở Lạng Sơn, không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp﻿, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của nhân dân vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, gần gũi của Chi đoàn cơ sở, nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động phục vụ ngày bầu cử.

Điển hình, từ đầu tháng 2/2026 đến nay, fanpage của Đoàn phường Đông Kinh trở thành một kênh tuyên truyền sôi động về công tác bầu cử﻿. Các sản phẩm truyền thông đã được đăng tải, chia sẻ, gồm videoclip ngắn, tranh cổ động, infographic trực quan, dễ tiếp cận. Nội dung tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như: Những điểm mới của cuộc bầu cử; quy trình bỏ phiếu; cách thức kiểm phiếu...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau ngày bầu cử. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử﻿. Những nội dung này được đưa vào tài liệu sinh hoạt chi đoàn, pa nô, áp phích cổ động và đặc biệt là các trang thông tin điện tử, fanpage do tổ chức đoàn quản lý.

Song song với tuyên truyền, các cơ sở Đoàn còn tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên. Kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất và đồng thuận. Nhiều đơn vị thành lập các tổ, nhóm thanh niên xung kích trên không gian mạng, tích cực chia sẻ thông tin chính thống, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử.

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Tham gia trang trí, khánh tiết, tổ chức vệ sinh môi trường, hỗ trợ cử tri, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật trong ngày bầu cử khi được phân công góp phần tạo không khí trang trọng trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Theo thống kê của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, toàn tỉnh có khoảng hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại 100% các tổ bầu cử, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ được tổ bầu cử giao.

Thông qua những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Lạng Sơn đã phát huy vai trò xung kích, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân, chung tay cùng các cấp, các ngành tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031﻿.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại tỉnh Lạng Sơn, các tuyến đường con phố đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí rực rỡ, tạo nên bầu không khí trang trọng, phấn khởi trước thềm sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 328 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.419 tổ bầu cử với tổng số lượng cử tri khoảng 636.901 người (tính đến đầu tháng 3/2026).

Mọi con đường, ngõ xóm và điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, biểu ngữ sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Tỉnh Lạng Sơn công bố trên cơ sở kết quả các hội nghị hiệp thương, tỉnh đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 10 người ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 2.150 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thu hút được 114.600 lượt thi. Các hoạt động tuyên truyền của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn thu hút được hơn 1.200 lượt tham gia của đoàn viên, thanh niên với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà nhằm giúp người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri đi tham gia bầu cử.

Để đảm bảo an toàn và ứng phó với các sự cố rủi ro, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức diễn tập tại Khu vực bỏ phiếu số 06 tại khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri với các tình huống như xảy ra chập cháy điện, đám cháy lan ra trên diện rộng và tổ chức chữa cháy, ứng cứu đưa người bị nạn tại khu vực bỏ phiếu ra ngoài.

Lực lượng chức năng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ xảy ra tại điểm bỏ phiếu.

﻿Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Có thể nói, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai một cách phong phú, đa dạng và khẩn trương. Qua đó góp phần tuyên truyền, động viên toàn thể Nhân dân cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước.