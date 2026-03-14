TPHCM: Vận hành 'điểm bầu cử xanh', đưa đón cử tri đi bầu, bỏ phiếu tại trường đại học

TPO - Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, các địa phương tại TPHCM tiến hành nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ chu đáo để tất cả mọi cử tri đều được thuận tiện thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng khi cầm trên tay lá phiếu - niềm tin của mình.

Điểm bầu cử xanh

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Bình Thạnh triển khai mô hình “Điểm bầu cử xanh” nhằm góp phần tổ chức cuộc bầu cử văn minh, thân thiện với môi trường. Qua đây cũng thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo đó, các điểm bầu cử hạn chế sử dụng các vật dụng bằng nhựa, thay vào đó ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như ly giấy, túi giấy, ống hút giấy. Đồng thời bố trí thùng rác phân loại, khuyến khích cử tri giữ gìn vệ sinh chung và giảm thiểu rác thải nhựa. Khu vực bỏ phiếu cũng được sắp xếp xanh - sạch - gọn gàng, có cây xanh và các thông điệp tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Các thành viên đơn vị bầu cử tại phường Bình Thạnh, TPHCM hào hứng tham gia công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông 15/3. Ảnh: Đan Khanh

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Bình Thạnh, mô hình không chỉ góp phần tạo nên không gian bầu cử văn minh, hiện đại mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Các thành viên ban tổ chức sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường tại điểm bầu cử. Ảnh: Đan Khanh

Cùng với đó, địa phương cũng triển khai đội hình tình nguyện đặc biệt hỗ trợ cử tri tại 40 điểm. Các tình nguyện viên thực hiện đưa đón tận nơi (đón cử tri từ nhà đến điểm bầu cử); trợ giúp lên xuống xe nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người già và người khuyết tật…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết, phường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa của ngày hội toàn dân, vận động cử tri tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phường tổ chức ngày hội toàn dân với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc” nhằm lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử, nơi mỗi lá phiếu thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương.

﻿ Phường Tân Sơn Hòa thực hiện các bảng thông tin tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH với kích thước lớn để cử tri theo dõi, nắm bắt. Ảnh: Ngô Tùng

Bên cạnh đó, phường đã hình thành các đội hình “Đồng hành cử tri - cùng nhau đi bầu cử ngày 15/3”, nhằm hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trong đi lại, để mọi cử tri đều có thể tham gia ngày hội một cách thuận lợi và đầy đủ.

Mở điểm bỏ phiếu tại trường đại học

Là địa phương có tổng số 45.471 cử tri, đến sáng 14/3, phường Long Trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại tất cả các điểm bầu cử.

Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết, địa phương đã tiến hành phát thẻ cử tri đến người dân đảm bảo đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền, mời cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, đúng theo quy định.

Khu vực bỏ phiếu số 27, phường Long Trường trước ngày hội non sông.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 27, phường Long Trường, sáng 14/3.



Phường Long Trường có trên 45.000 cử tri tham gia kỳ bầu cử.

Theo ông Dũng, trên địa bàn phường có Trường Đại học Tài chính - Marketing với số lượng sinh viên hơn 3.000, do đó phường cũng bố trí điểm bỏ phiếu riêng ngay tại trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình.

Trước thềm kỳ bầu cử, phường An Lạc triển khai chuyên trang thông tin bầu cử tại địa chỉ https://baucu.phuonganlac.com/, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi thông tin liên quan đến cuộc bầu cử trên địa bàn phường. Chỉ với vài thao tác lướt nhẹ, cử tri có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết, từ danh sách ứng cử viên, địa điểm bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cử tri cá nhân cho đến quy trình bỏ phiếu chuẩn quy định.

Tại phường Bình Tân, một số khu vực bỏ phiếu được thiết kế như “rạp cưới” với rực rỡ cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Ông Nguyễn Trọng Trí - Bí thư Chi bộ khu phố 37, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 - cho biết do trụ sở khu phố nằm trong hẻm nên tổ bầu cử đã xin phép bà con dựng rạp ngay trên tuyến hẻm để tổ chức bầu cử. Người dân sẽ di chuyển bằng những lối đi khác vì khu vực này có rất nhiều tuyến hẻm thông nhau.

Theo ông Trí, tổ bầu cử chuẩn bị 200 chiếc ghế, 10 cái bàn, đồng thời bày biện nước, trà và bánh kẹo để bà con đến chuyện trò, tạo không khí ngày hội thực sự.

Không khí rực rỡ, khí thế cho ngày bầu cử tại phường Bình Tân.

Trong khi đó, sáng nay, các thành viên đơn vị bầu cử 32-37, phường Long Bình đã tiến hành trang trí, dựng lại khu vực bỏ phiếu. Trước đó, trận mưa kèm gió lớn chiều qua (13/3) đã xô ngã khung rạp nơi diễn ra hoạt động bầu cử.

Thành viên điểm bầu cử trang hoàng cờ, băng-rôn khẩu hiệu.

Thông tin các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp được niêm yết đầy đủ, trang trọng để cử tri theo dõi tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Tùng