Các đơn vị Quân đội sẵn sàng cho ngày hội lớn

TPO - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, các đơn vị Quân đội đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, từ tổng duyệt khai mạc, đẩy mạnh tuyên truyền ở địa bàn biên giới đến phát động thi đua cao điểm, góp phần bảo đảm thành công cho ngày hội lớn của toàn dân.

Bộ Tổng tham mưu tổng duyệt khai mạc bầu cử

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14.

Cơ quan Bộ Tổng tham mưu là khu vực bỏ phiếu số 14 (phường Ba Đình, Hà Nội). Trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, có nhiều cử tri là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, cán bộ lão thành cách mạng.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và lãnh đạo phường Ba Đình đã thông qua chương trình khai mạc, kiểm tra các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá, công tác chuẩn bị của Tổ bầu cử số 14 tại khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; danh sách cử tri, nội quy bầu cử cùng các văn bản liên quan được niêm yết công khai theo đúng quy định.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 144.

Cùng với đó, khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như hòm phiếu, tài liệu và hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; bảo đảm trang trọng, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị lớn, là ngày hội trọng đại của đất nước, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 144 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.

Rộn ràng tiếng loa Biên phòng nơi địa đầu Lũng Cú

Những ngày này, trên khắp các thôn, bản vùng biên xã Lũng Cú thuộc tỉnh Tuyên Quang, tiếng loa Biên phòng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp lại vang lên rộn ràng giữa núi rừng.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuyên truyền về bầu cử với mô hình "Tiếng loa Biên phòng".

Không chỉ bằng tiếng phổ thông, nội dung tuyên truyền còn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) chuyển tải bằng tiếng dân tộc, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri đối với ngày hội lớn của đất nước.

Tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa xã Lũng Cú, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế. Xuất phát từ thực tế đó, những người lính quân hàm xanh đã phát huy mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, mang loa di động đến từng thôn, bản để tuyên truyền trực tiếp cho bà con về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cùng với nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng hai thứ tiếng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn tạo các mã QR để người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh tra cứu các nội dung liên quan đến công tác bầu cử dễ dàng hơn.

﻿ Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và tổ chức Đoàn địa phương phối hợp tuyên truyền về bầu cử cho đồng bào dân tộc ở vùng cao.

Qua đó, những nội dung như quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… được truyền tải một cách ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đời sống của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú thường lựa chọn thời điểm bà con nghỉ ngơi sau giờ lao động hoặc lúc sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn để tổ chức tuyên truyền; trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân, giải thích thêm những nội dung liên quan đến công tác bầu cử, giúp bà con hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Nhờ cách làm linh hoạt, sát thực tế, mô hình “Tiếng loa Biên phòng” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Nhiều người dân cho biết, việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử, từ đó tích cực tham gia, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Thi đua cao điểm hướng về ngày bầu cử

Hướng tới ngày hội lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cũng đã tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, chuẩn bị chu đáo các mặt với quyết tâm góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Chỉ huy Sư đoàn 324 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ quan Sư đoàn 324 (Khu vực bỏ phiếu số 14 - xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An).

Đại tá Nguyễn Huy Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, cho biết cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Sư đoàn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật.

Toàn Sư đoàn đã tổ chức hơn 320 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, với nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu cổ động.

Cùng với đó, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cho bầu cử tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Song song với công tác tuyên truyền, Sư đoàn 324 chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; xác định rõ địa bàn trọng điểm, mục tiêu cần bảo vệ; tổ chức luyện tập các phương án xử trí tình huống, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Hiện toàn Sư đoàn tổ chức 6 khu vực bỏ phiếu tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, bảo đảm thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tổng số cử tri của Sư đoàn là 7.492 người, trong đó 7.393 cử tri tham gia bỏ phiếu tại đơn vị, số còn lại tham gia bỏ phiếu tại các địa điểm khác theo quy định.