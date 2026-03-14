Lạng Sơn sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông

Quốc Nam
TPO - Một ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất công tác trang trí khánh tiết, thực tập phương án khi có sự cố tại các điểm bỏ phiếu.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại tỉnh Lạng Sơn, các tuyến đường con phố đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí rực rỡ, tạo nên bầu không khí trang trọng, phấn khởi trước thềm sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 328 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.419 tổ bầu cử với tổng số lượng cử tri khoảng 636.901 người (tính đến đầu tháng 3/2026).

tp-quocnam-z62-5533.jpg
tp-quocnam-z62-5531.jpg
tp-quocnam-z62-5524.jpg
tp-quocnam-z62-5527.jpg
Mọi con đường, ngõ xóm và điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, biểu ngữ sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Tỉnh Lạng Sơn công bố trên cơ sở kết quả các hội nghị hiệp thương, tỉnh đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 10 người ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 2.150 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thu hút được 114.600 lượt thi. Các hoạt động tuyên truyền của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn thu hút được hơn 1.200 lượt tham gia của đoàn viên, thanh niên với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà nhằm giúp người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri đi tham gia bầu cử.

Để đảm bảo an toàn và ứng phó với các sự cố rủi ro, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức diễn tập tại Khu vực bỏ phiếu số 06 tại khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri với các tình huống như xảy ra chập cháy điện, đám cháy lan ra trên diện rộng và tổ chức chữa cháy, ứng cứu đưa người bị nạn tại khu vực bỏ phiếu ra ngoài.

642065-860cfb784ba6189592582a204e3ce9d1-16275813.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ xảy ra tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Có thể nói, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai một cách phong phú, đa dạng và khẩn trương. Qua đó góp phần tuyên truyền, động viên toàn thể Nhân dân cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước.

