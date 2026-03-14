Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các trường hợp viên chức có thể được miễn kỷ luật

Luân Dũng
TPO - Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức nêu rõ các trường hợp được loại trừ, giảm nhẹ cũng như các tình tiết tăng nặng mức độ kỷ luật với cán bộ, viên chức.

Các trường hợp loại trừ, giảm nhẹ mức kỷ luật

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức thay thế các quy định tại nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023.

Dự thảo quy định cụ thể các trường hợp loại trừ kỷ luật như, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm; được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Cùng với đó là các trường hợp đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có gây ra thiệt hại vì lý do khách quan; thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra…

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ các trường hợp vi phạm sẽ được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật. Trong đó, cán bộ, viên chức có sự chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Việc xem xét giảm nhẹ cũng được áp dụng trong trường hợp chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm; chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Dự thảo bỏ quy định trường hợp viên chức đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép, thì chưa xem xét kỷ luật. Quy định này để đảm bảo thống nhất với quy định với cán bộ, công chức, tránh tình trạng lợi dụng để kéo dài việc xử lý kỷ luật.

Trường hợp chưa xem xét kỷ luật cũng được áp dụng với viên chức là nam giới trong trường hợp vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con dưới 12 tháng, vì sự kiện bất khả kháng, hoặc trở ngại khách quan theo quy định…

Tình tiết bị tăng nặng mức kỷ luật

Ngược lại, dự thảo cũng quy định trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sẽ bị tăng nặng mức kỷ luật, bao gồm: đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Tình tiết tăng nặng cũng được áp dụng khi cán bộ, viên chức không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

Cùng với đó là các hành vi đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho người vi phạm; đe dọa, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả…cũng là những tình tiết tăng nặng mức kỷ luật.

#tăng nặng #giảm nhẹ #miễn kỷ luật #Chính phủ #Bộ Nội vụ #cán bộ #viên chức #kỷ luật #Kỷ luật viên chức

