Tỉnh miền núi duy trì vận động bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số để không bỏ sót cử tri

TPO - Để công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, lan tỏa rộng khắp, tỉnh Lào Cai triển khai nhiều hình thức, kết hợp giữa cách làm truyền thống và ứng dụng công nghệ số, đưa thông tin về bầu cử đến từng bản, làng, thôn, xóm.

Tỉnh Lào Cai có hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, nhiều địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử.

Tại xã vùng cao biên giới Y Tý, nơi sinh sống của các dân tộc Mông, Hà Nhì, Dao…, việc tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng giúp bà con, đặc biệt là người lớn tuổi, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trước đợt bầu cử. Những ngày này, lực lượng gồm cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội viên cùng Ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã Y Tý đều tham gia.

Các đội tuyên truyền lưu động sử dụng xe gắn loa phát thanh di chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư, thôn, bản để đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với người dân. Bên cạnh đó, trên trang fanpage (trang thông tin trên mạng xã hội Facebook - PV) của xã, các video tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng cũng được đăng tải, góp phần lan tỏa thông tin về bầu cử tới người dân.

Loa truyền thanh bằng nhiều thứ tiếng được đưa đến khắp các thôn, bản trên địa bàn xã Y Tý.

Không chỉ ở xã Y Tý, tại xã vùng cao như Lao Chải, công tác tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai bằng cả tiếng Mông và tiếng Phổ thông; xã Mường Bo triển khai bằng tiếng Mông, tiếng Dao và tiếng Phổ thông, giúp người dân nắm bắt thông tin về đợt bầu cử.

Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống như loa phát thanh, băng rôn, pa-nô, nhiều địa phương ở Lào Cai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Các trang fanpage, nhóm Zalo của tỉnh, xã và thôn thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh, video liên quan đến cuộc bầu cử. Một số nội dung được thiết kế bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo thành các video sinh động, dễ tiếp cận, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Yên Bái và phường Âu Lâu. Ảnh: Cao Cường.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cốc Lầu. Ảnh: Hữu Huỳnh.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm tạo không khí hướng về ngày bầu cử. Tại phường Cam Đường, Trường Mầm non Bình Minh sáng tác và biểu diễn bài hát “Niềm vui ngày hội bầu cử”, do chính các em học sinh thể hiện. Trong khi đó, Thư viện tỉnh Lào Cai trưng bày hơn 300 ấn phẩm, tư liệu về Quốc hội và HĐND các cấp, giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về hệ thống cơ quan dân cử.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các lực lượng tuyên truyền cũng được lan tỏa sâu, rộng. Tại các xã, phường biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cán bộ đồn Biên phòng phối hợp tổ chức niêm yết danh sách cử tri, kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát nhân khẩu, bảo đảm chính xác, đầy đủ.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Yên Bái và phường Âu Lâu. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cốc Lầu, nhằm đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và dân chủ.