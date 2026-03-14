‘Tiếng loa Thanh niên’ đưa thông tin bầu cử về bản làng

TPO - Những ngày này, tại xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đoàn viên, thanh niên khoác áo xanh tình nguyện mang theo loa không dây rong ruổi khắp các thôn, làng đã trở nên quen thuộc. Từ những chiếc loa nhỏ gọn, thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần đưa “Ngày hội non sông” đến gần hơn với người dân vùng cao.

Đưa thông tin bầu cử đến từng thôn, làng

Khoảng 15 giờ mỗi ngày, từng nhóm đoàn viên, thanh niên xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) lại chuẩn bị cho hành trình tuyên truyền quen thuộc. Trên tay họ là những chiếc loa không dây nhỏ gọn, phương tiện tuyên truyền chính của mô hình “Tiếng loa Thanh niên”.

Từ trụ sở xã, các đoàn viên chia nhau di chuyển bằng xe máy đến từng thôn, ngõ. Khi chiếc loa được bật lên, những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy định về thời gian, địa điểm bỏ phiếu… lần lượt vang lên, len lỏi vào từng nếp nhà, từng con đường nhỏ.

Ở những khu dân cư nằm xa trung tâm xã, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, “Tiếng loa Thanh niên” trở thành cầu nối trực tiếp giúp người dân cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến ngày bầu cử.

Chị Võ Diệp Hoài Phương - Bí thư Đoàn xã Kon Braih cho biết, mô hình “Tiếng loa Thanh niên” được Đoàn xã xây dựng từ thực tế địa phương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Kon Braih là địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn, làng nằm cách xa trung tâm xã nên việc tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, Đoàn xã triển khai các đội tuyên truyền lưu động bằng loa để thông tin về bầu cử đến với người dân nhanh chóng và trực tiếp hơn”, chị Phương chia sẻ.

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức đều đặn mỗi ngày từ 15 giờ đến 17 giờ tại tất cả các thôn, làng trên địa bàn. Để bảo đảm hiệu quả, Đoàn xã đã thành lập 3 tổ tuyên truyền với sự tham gia của hàng chục đoàn viên, thanh niên, phụ trách từng khu vực theo lịch cụ thể.

Đoàn xã Kon Braih thành lập 3 tổ tuyên truyền, mỗi tổ gồm 20 - 30 đoàn viên, thanh niên.

Không chỉ đọc các nội dung tuyên truyền, nhiều đoàn viên còn trực tiếp trò chuyện với người dân, giải thích thêm những thông tin liên quan đến quy trình bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ

Mô hình “Tiếng loa Thanh niên” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân địa phương.

Bà Y Đưi (58 tuổi, trú thôn Kon Dơ Xing, xã Kon Braih) cho biết, việc đoàn viên, thanh niên mang loa đến tận thôn để tuyên truyền giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. “Các bạn trẻ tuyên truyền bằng loa nên chúng tôi nghe rất rõ. Nhiều nội dung còn được phát bằng tiếng Ba Na nên bà con trong thôn hiểu rất nhanh”, bà Y Đưi chia sẻ.

"Chúng tôi trực tiếp đến từng thôn, làng để thông tin về ngày bầu cử, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần để ngày bầu cử tại địa phương diễn ra thành công”, anh Nguyễn Huỳnh Đức - Bí thư Chi đoàn thôn 2 xã Kon Braih, nói.

Theo chị Võ Diệp Hoài Phương, sau ngày bầu cử, hoạt động tuyên truyền vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nhằm thông tin đến người dân về kết quả và thành công của ngày bầu cử. Qua đó lan tỏa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời cổ vũ người dân thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.