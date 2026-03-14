Điện Biên: Chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử tại trại tạm giam, trại cai nghiện

TPO - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cơ sở quản lý, giáo dục đặc thù của Công an tỉnh Điện Biên, như: Trại tạm giam Công an tỉnh và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh... đang tích cực tuyên truyền, chuẩn bị để bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri theo quy định.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, những ngày này, nhiều người bị tạm giữ, tạm giam đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua bảng niêm yết tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động đặt tại khu sinh hoạt chung.

Anh L.V.T (người đang bị tạm giam tại trại) cho biết, ban đầu không nghĩ mình vẫn được tham gia bầu cử, nhưng sau khi được cán bộ trại giải thích đã hiểu đây là quyền của công dân và sẽ tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn người phù hợp.

Công tác tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử tại trại tạm giam, cơ sở cai nghiện ma túy tại Điện Biên được đảm bảo an ninh, an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Theo rà soát của đơn vị, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên và các phân trại hiện có 321 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đơn vị đã bố trí 7 điểm bỏ phiếu trong khu vực giam giữ. Danh sách cử tri được phối hợp với tổ bầu cử địa phương rà soát, lập và niêm yết công khai theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, không bỏ sót hoặc trùng lặp.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử được triển khai đến từng buồng giam và trên hệ thống loa truyền thanh của trại để các cử tri nắm rõ quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Phương án bố trí hòm phiếu phụ, khu vực bỏ phiếu và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử cũng đã được xây dựng.

Trung tá Phạm Hạ Long - Đội trưởng Đội quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri từ sớm, đồng thời tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đến từng buồng giam để mọi người hiểu và thực hiện đúng quy định.

Không chỉ tại Trại tạm giam, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được triển khai tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên.

Cán bộ Công an hướng dẫn những cử tri tại trại tạm giam, cơ sở cai nghiện trước thềm bầu cử. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thuộc điểm bầu cử số 18 của xã Thanh Nưa. Hiện có 580 học viên đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bầu cử, đồng thời niêm yết tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên tại khu sinh hoạt chung để học viên tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Theo anh Quàng Văn Tâm (học viên tại cơ sở), sau khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích nhiều lần, các học viên đã nắm được quy định và thông tin về các ứng cử viên, sẵn sàng thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trung tá Lò Văn Bao - Phó Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từ trang trí khánh tiết, tuyên truyền, lập danh sách cử tri đến bảo đảm an ninh, an toàn để ngày bầu cử diễn ra đúng quy định.