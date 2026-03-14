Đà Nẵng: Theo dõi tiến độ bầu cử, tìm điểm bỏ phiếu bằng Bản đồ số

TPO - Bên cạnh ứng dụng công nghệ để đổi mới công tác tuyên truyền bầu cử, nhiều địa phương ở Đà Nẵng cũng chủ động chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong ngày bầu cử, tạo thuận lợi nhất cho cử tri thông qua Bản đồ số.

Theo đó, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã triển khai Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử tại các Tổ bầu cử trên địa bàn. Bản đồ số cung cấp đầy đủ, trực quan các thông tin về tổng số cử tri, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ cử tri đi bầu tại từng Tổ bầu cử, đồng thời, tổng hợp số liệu toàn phường nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá chung.

UBND phường Hải Châu ra mắt Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực.

Đặc biệt, hệ thống này cung cấp dữ liệu cập nhật theo thời gian thực (realtime) ngay khi các Tổ bầu cử nhập thông tin, giúp lãnh đạo phường và các bộ phận liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử trực tiếp cập nhật thông tin và theo dõi số liệu bầu cử toàn phường thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bản đồ số được thiết kế tương thích và hiển thị trên nhiều thiết bị như: máy tính, điện thoại, smart TV (có thể trình chiếu tại các điểm bỏ phiếu).

Được biết, bản đồ số được xây dựng và kết nối đồng bộ dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ công tác bầu cử do Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng triển khai, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và tuân thủ các quy định hiện hành.

Số liệu từ các Tổ bầu cử nhập lên hệ thống được cập nhật về phường, về thành phố để theo dõi.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, đối với việc theo dõi số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bằng bản đồ số, phường đã chủ động phối hợp với thành phố và Sở Nội vụ triển khai từ sớm.

Thông qua hệ thống này, dữ liệu từ 43 điểm bỏ phiếu sẽ được cập nhật liên tục, gửi về Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của thành phố. Trên bản đồ số, Ban chỉ đạo có thể theo dõi cụ thể tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại từng khu vực.

“Việc ứng dụng công nghệ này giúp quá trình theo dõi và kiểm soát tiến độ tại các điểm bầu cử được thực hiện một cách chủ động, kịp thời. Trong trường hợp phát hiện điểm bỏ phiếu có tiến độ chậm hơn so với các điểm khác, Ban chỉ đạo sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ, điều phối phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm việc bỏ phiếu hoàn thành đúng thời gian quy định”, ông Duy nói.

Trước đó, UBND phường Thanh Khê cũng ra mắt Bản đồ số điểm bầu cử nhằm hỗ trợ cử tri thuận tiện tra cứu và xác định địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phường Thanh Khê ra mắt Bản đồ số điểm bầu cử nhằm hỗ trợ cử tri.

Phường Thanh Khê là địa phương có dân số lớn nhất của TP. Đà Nẵng với 83 khu vực bỏ phiếu. Bởi vậy, việc triển khai Bản đồ số điểm bầu cử góp phần “gỡ” khó cho người dân khi tìm kiếm địa điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu được hiển thị trực quan trên bản đồ, giúp người dân đặc biệt là những người mới chuyển đến, chưa quen với địa bàn phường nhanh chóng xác định địa điểm, tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Bản đồ số được xây dựng trên nền tảng trực tuyến, tích hợp thông tin của 83 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, cử tri có thể dễ dàng tra cứu vị trí khu vực bỏ phiếu, địa chỉ cụ thể và các thông tin cần thiết phục vụ cho ngày bầu cử tại địa chỉ: https://bandobaucu.thanhkhe.com.vn.