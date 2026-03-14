Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng: Theo dõi tiến độ bầu cử, tìm điểm bỏ phiếu bằng Bản đồ số

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh ứng dụng công nghệ để đổi mới công tác tuyên truyền bầu cử, nhiều địa phương ở Đà Nẵng cũng chủ động chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong ngày bầu cử, tạo thuận lợi nhất cho cử tri thông qua Bản đồ số.

Theo đó, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã triển khai Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử tại các Tổ bầu cử trên địa bàn. Bản đồ số cung cấp đầy đủ, trực quan các thông tin về tổng số cử tri, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ cử tri đi bầu tại từng Tổ bầu cử, đồng thời, tổng hợp số liệu toàn phường nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá chung.

UBND phường Hải Châu ra mắt Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực.

Đặc biệt, hệ thống này cung cấp dữ liệu cập nhật theo thời gian thực (realtime) ngay khi các Tổ bầu cử nhập thông tin, giúp lãnh đạo phường và các bộ phận liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử trực tiếp cập nhật thông tin và theo dõi số liệu bầu cử toàn phường thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bản đồ số được thiết kế tương thích và hiển thị trên nhiều thiết bị như: máy tính, điện thoại, smart TV (có thể trình chiếu tại các điểm bỏ phiếu).

Được biết, bản đồ số được xây dựng và kết nối đồng bộ dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ công tác bầu cử do Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng triển khai, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và tuân thủ các quy định hiện hành.

Số liệu từ các Tổ bầu cử nhập lên hệ thống được cập nhật về phường, về thành phố để theo dõi.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, đối với việc theo dõi số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bằng bản đồ số, phường đã chủ động phối hợp với thành phố và Sở Nội vụ triển khai từ sớm.

Thông qua hệ thống này, dữ liệu từ 43 điểm bỏ phiếu sẽ được cập nhật liên tục, gửi về Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của thành phố. Trên bản đồ số, Ban chỉ đạo có thể theo dõi cụ thể tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại từng khu vực.

“Việc ứng dụng công nghệ này giúp quá trình theo dõi và kiểm soát tiến độ tại các điểm bầu cử được thực hiện một cách chủ động, kịp thời. Trong trường hợp phát hiện điểm bỏ phiếu có tiến độ chậm hơn so với các điểm khác, Ban chỉ đạo sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ, điều phối phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm việc bỏ phiếu hoàn thành đúng thời gian quy định”, ông Duy nói.

Trước đó, UBND phường Thanh Khê cũng ra mắt Bản đồ số điểm bầu cử nhằm hỗ trợ cử tri thuận tiện tra cứu và xác định địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phường Thanh Khê ra mắt Bản đồ số điểm bầu cử nhằm hỗ trợ cử tri.

Phường Thanh Khê là địa phương có dân số lớn nhất của TP. Đà Nẵng với 83 khu vực bỏ phiếu. Bởi vậy, việc triển khai Bản đồ số điểm bầu cử góp phần “gỡ” khó cho người dân khi tìm kiếm địa điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu được hiển thị trực quan trên bản đồ, giúp người dân đặc biệt là những người mới chuyển đến, chưa quen với địa bàn phường nhanh chóng xác định địa điểm, tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Bản đồ số được xây dựng trên nền tảng trực tuyến, tích hợp thông tin của 83 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, cử tri có thể dễ dàng tra cứu vị trí khu vực bỏ phiếu, địa chỉ cụ thể và các thông tin cần thiết phục vụ cho ngày bầu cử tại địa chỉ: https://bandobaucu.thanhkhe.com.vn.

