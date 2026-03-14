Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tây Ninh sẵn sàng cho ngày hội non sông

Hữu Huy

TPO - Trước ngày bầu cử 15/3, không khí tại tỉnh Tây Ninh sôi nổi rộn ràng. Khắp nơi rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, băng rôn cổ động, tạo nên diện mạo trang trọng, thể hiện tinh thần hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai khẩn trương.

Nhiều tuyến đường, điểm bầu cử ở Tây Ninh được được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn cổ động, tạo không khí rộn ràng trước thềm bầu cử 15/3.
Các địa phương đã đồng loạt rà soát danh sách cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm công dân.
Trên toàn tỉnh hiện có 1.664 khu vực bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường. Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng bảo vệ tại tất cả các khu vực bỏ phiếu.
Song song đó, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát danh sách và in khoảng 2,4 triệu thẻ cử tri, sẵn sàng phát đến tay người dân.
Theo ghi nhận, tại phường Tân An, danh sách 25.112 cử tri đã được niêm yết công khai tại 18 khu vực bỏ phiếu. Địa phương bố trí 54 thùng phiếu chính cùng 8 thùng phiếu phụ để phục vụ các trường hợp cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu tập trung.
Trong khi đó, phường Long An đã phê chuẩn 52 khu vực bỏ phiếu, mỗi điểm đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ phục vụ bầu cử.
Các tổ bầu cử tại Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng như kiểm tra thùng phiếu, bố trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Bà Lê Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc, thu hút trên 202.000 cử tri tham dự. Qua các buổi gặp gỡ, hơn 6.800 ý kiến, kiến nghị của người dân đã được ghi nhận, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cử tri và các ứng cử viên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các địa phương đã lắp đặt khoảng 5.000 pano, áp phích trên các tuyến đường. Đồng thời, thông tin về chương trình hành động của các ứng cử viên còn được phổ biến trên các nền tảng số và mạng xã hội, giúp cử tri, đặc biệt là thanh niên và người dân vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Hữu Huy
#bầu cử #Tây Ninh #cử tri #tuyên truyền #an ninh #phiếu bầu #ứng cử viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục