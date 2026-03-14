Tây Ninh sẵn sàng cho ngày hội non sông

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai khẩn trương.

Bà Lê Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc, thu hút trên 202.000 cử tri tham dự. Qua các buổi gặp gỡ, hơn 6.800 ý kiến, kiến nghị của người dân đã được ghi nhận, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cử tri và các ứng cử viên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các địa phương đã lắp đặt khoảng 5.000 pano, áp phích trên các tuyến đường. Đồng thời, thông tin về chương trình hành động của các ứng cử viên còn được phổ biến trên các nền tảng số và mạng xã hội, giúp cử tri, đặc biệt là thanh niên và người dân vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.