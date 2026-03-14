Cử tri trẻ TPHCM hào hứng khi được tham gia ngày hội của toàn dân

TPO - Với các bạn trẻ TPHCM, việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là cơ hội để họ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng đóng góp cho Tổ quốc. Việc tham gia bầu cử là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao, đánh dấu sự trưởng thành khi cầm lá phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại TPHCM, các bạn trẻ coi bầu cử là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao, đánh dấu sự trưởng thành khi cầm lá phiếu. Họ tích cực tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên và chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trải nghiệm rất ý nghĩa

Nói về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chị Bùi Lê Đông Trúc - Bí thư Đoàn phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết, đối với tuổi trẻ hôm nay, bầu cử không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn là dịp để mỗi bạn trẻ thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của mình đối với các vấn đề của đất nước. Đặc biệt với những cử tri trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay, đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa, giúp các bạn hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chị Đông Trúc cho biết thêm, để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, Đoàn phường Đông Hòa đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, sáng tạo như tổ chức 3 chương trình “Cử tri trẻ với ngày hội non sông” thu hút đông đảo cử tri trẻ tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tham gia; ra mắt “Cẩm nang bầu cử số”, mô hình “Biên tập viên số thanh niên tuyên truyền bầu cử”, xây dựng video clip “Vũ điệu đi bầu”, tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền, các hội nghị mạn đàm tiểu sử người ứng cử cũng như nhiều sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội.

“Qua các hoạt động đó, chúng tôi nhận thấy sự hưởng ứng rất tích cực từ đoàn viên, thanh niên, nhiều bạn chủ động tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử, về tiểu sử các ứng cử viên và bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia ngày hội của toàn dân. Điều đó cho thấy tuổi trẻ ngày càng ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của địa phương và đất nước”- chị Trúc chia sẻ.

Được tham gia bầu cử là dấu mốc đặc biệt

Cô giáo trẻ Lê Thị Trang – Bí thư Đoàn Trường tiểu học Phước Hòa A (xã Phước Hòa, TPHCM) cho biết, đã được tiếp xúc với các ứng cử viên và thấy rằng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đều có trình độ, kinh nghiệm công tác.

“Tôi sẽ ưu tiên lựa chọn ra những ứng cử viên có hoạt động, trải nghiệm qua nhiều vị trí và thành tích đặc sắc để bỏ phiếu. Họ là những người sẽ đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri nên trước khi bỏ phiếu, tôi phải tìm hiểu kỹ. Được tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI là một dấu mốc rất đặc biệt đối với tôi. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của một công dân. Tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách liên quan đến giáo dục, chuyển đổi số, việc làm và môi trường, những vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của thanh niên” - cô giáo Lê Thị Trang bày tỏ.

Cô giáo Lê Thị Trang cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia bỏ phiếu, bởi đó là lúc bản thân được trực tiếp góp tiếng nói vào việc xây dựng bộ máy nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

“Xem sự kiện bầu cử như việc nhà của mình, những ngày qua, ngoài công việc chuyên môn, tôi tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền bầu cử, dọn dẹp vệ sinh tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Đồng thời phối hợp Đoàn phường, khu phố thực hiện những phần việc liên quan đến ngày hội của đất nước” - cô giáo Trang nói.

Là cử tri trẻ của xã Phước Hòa (TPHCM), hiện công tác tại Trại giam Phú Hòa, Đại úy Mai Ngọc Huyền cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự khi được cầm lá phiếu để chọn ra người có thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chị Huyền mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử, đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo việc làm. Bởi theo chị, khi thiếu việc làm hoặc thiếu người làm sẽ rất khó để phát triển bền vững. Chị Huyền cho biết sẽ chọn người mà bản thân cảm nhận họ có đủ năng lực, phẩm chất tốt để bỏ phiếu.

Niềm tin và sự phấn khởi của những công dân trẻ tham gia bầu cử chính là minh chứng cho sức sống của nền dân chủ, là nguồn động lực quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ngày càng vững mạnh.