Hà Nội định hướng xây loạt công viên chuyên đề, trục đi bộ ven Hồ Tây

Trần Hoàng
TPO - Dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định, Hồ Tây sẽ được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn mang tính biểu tượng của Thủ đô. Trong đó có việc khôi phục không gian văn hóa làng nghề sẽ gắn với hệ thống công viên chuyên đề, không gian mở và các trục đi bộ ven hồ.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực Hồ Tây và phụ cận được xác định là một trong ba điểm trọng tâm của khu vực nội đô lịch sử mở rộng, cùng với Mỹ Đình và Yên Sở. Trong đó, Hồ Tây sẽ được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí quy mô lớn, đồng thời là không gian cảnh quan mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch là phát triển hệ thống công viên chuyên đề, công viên văn hóa và không gian xanh gắn với mặt nước Hồ Tây.

Theo định hướng, các khu vực quanh hồ sẽ được dành quỹ đất để xây dựng công viên cây xanh, vườn hoa và các không gian công cộng phục vụ tổ chức sự kiện văn hóa, hoạt động cộng đồng và giải trí. Những công viên này không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân mà còn góp phần hình thành các điểm đến du lịch đặc sắc.

Hoàng hôn trên hồ Tây

Hệ thống công viên tại khu vực Hồ Tây sẽ được kết nối với mạng lưới cây xanh và mặt nước rộng lớn của thành phố, bao gồm hành lang xanh dọc sông Hồng và vành đai xanh sông Nhuệ. Mục tiêu là hình thành một chuỗi không gian sinh thái liên hoàn, gắn kết với các khu đô thị mới và khu dân cư hiện hữu.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng nhấn mạnh việc khai thác các hoạt động thể thao nhẹ trên mặt nước, nghỉ ngơi sinh thái và các loại hình giải trí ngoài trời. Điều này giúp Hồ Tây trở thành điểm đến vừa mang tính nghỉ dưỡng, vừa phù hợp cho các hoạt động văn hóa – thể thao của cộng đồng.

Dự thảo quy hoạch đánh giá: Không gian quanh Hồ Tây hiện lưu giữ nhiều di tích lịch sử và văn hóa quan trọng của Thăng Long – Hà Nội như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Kim Liên, đền Quán Thánh, cùng nhiều làng nghề truyền thống. Trong tương lai, các công trình di sản này sẽ được bảo tồn và tôn tạo, đồng thời kết nối với hệ thống tuyến tham quan du lịch. Các làng nghề truyền thống như vùng trồng đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Tây Hồ hay nghề giấy dó Kẻ Bưởi cũng được định hướng bảo vệ và phát huy giá trị.

Việc khôi phục không gian văn hóa làng nghề sẽ gắn với hệ thống công viên, không gian mở và các trục đi bộ ven hồ. Qua đó tạo nên những tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, nơi du khách có thể trải nghiệm đồng thời cảnh quan, di sản và đời sống truyền thống của người Hà Nội.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường quanh hồ như Thanh Niên, Yên Phụ, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám hay Lạc Long Quân sẽ được chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố lịch sử và phát triển đô thị hiện đại.

Trong tương lai, với hệ thống công viên chuyên đề, các tuyến phố đi bộ, trung tâm nghệ thuật và các hoạt động kinh tế đêm sôi động, Hồ Tây không chỉ là không gian sinh thái quý giá của Thủ đô mà còn có thể trở thành biểu tượng mới của du lịch và đời sống văn hóa Hà Nội.

