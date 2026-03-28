Hà Nội hỗ trợ mỗi người thuộc lực lượng vũ trang, Toà án, Viện kiểm sát từ 2,5 đến 5 triệu đồng/tháng

TPO - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, công chức Viện KSND, TAND, thi hành án. Mức hỗ trợ hàng tháng từ 2,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp thứ Nhất được tổ chức ngày 28/3, HĐND thành phố đã thông qua một số chính sách hỗ trợ lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác.

Cụ thể, hỗ trợ hằng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân thuộc các phòng nghiệp vụ chức năng; cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng hồ sơ chuyên trách thuộc các phòng nghiệp vụ chức năng (thuộc Công an thành phố) mức 5 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hằng tháng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Tác chiến, Phòng Quân báo, Cụm Điệp báo/Bộ Tham mưu, Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị (thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) mức 4 triệu đồng/người/tháng.

Lực lượng công an hợp luyện bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn

Cán bộ, chiến sĩ thuộc các chuyên ngành Tác chiến, Quân báo trinh sát, Bảo vệ an ninh của các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301; Trường Quân sự; Trung đoàn 452; 5 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; Trạm Trinh sát kỹ thuật - Vô tuyến điện; Tiểu đoàn Trinh sát; mức hỗ trợ: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của Trung ương và thành phố trên địa bàn Thủ đô: 200.000 đồng/người/ngày.

Theo UBND TP. Hà Nội, mỗi năm có hơn 2.500 kỳ cuộc, sự kiện quan trọng cấp quốc gia và quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Trong khi đó, việc tinh gọn tổ chức, không tổ chức công an cấp huyện và sáp nhập cấp xã khiến khối lượng công việc của các lực lượng về an ninh tăng. Cán bộ, chiến sĩ làm việc trong môi trường đặc biệt nguy hiểm, cường độ cao, thường xuyên trực 24/24h nhưng chế độ đãi ngộ, nhất là tiền bồi dưỡng, chưa tương xứng.

Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ cho lực lượng an ninh thuộc Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô là cần thiết nhằm đảm bảo công bằng, tạo động lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tạm giữ, tạm giam; công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự và công tác quản lý người lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố.

Theo đó, hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố) gồm: Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cán bộ giúp việc cho Phó Giám đốc; cán bộ, chiến sĩ (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ, hợp đồng lao động thường trực) thuộc các Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Trại tạm giam số 1; Trại tạm giam số 2.

Thành phố cũng quyết định hỗ trợ hàng tháng mức 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án (thuộc Viện KSND, TAND 2 cấp thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).