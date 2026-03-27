Hà Nội đề xuất hỗ trợ cán bộ toà án, viện kiểm sát đến 5 triệu đồng/người/tháng

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tạm giữ, tạm giam; công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự và công tác quản lý người lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố.

Theo UBND thành phố, từ năm 2004, cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng quản giáo đang được hỗ trợ mức 150.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, 22 năm qua, mức lương cơ sở đã tăng 15 lần (tăng gấp 12,4 lần). Cùng với đó, thành phố cũng đã có nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ các lực lượng khác của Công an thành phố.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tại toà

Tương tự, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (thuộc Công an thành phố) hiện có 1.429 đồng chí với khối lượng công việc rất lớn, nhiều áp lực. Trong khi đó, các chế độ hỗ trợ cho cán bộ CBCS còn nhiều hạn chế.

Đối với công chức cơ quan kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự thành phố, UBND thành phố cho biết, hiện chưa có chính sách hỗ trợ (trừ cán bộ thực hiện công tác truy tố, xét xử án ma túy) và thi hành án dân sự thành phố.

UBND thành phố đề xuất:

Hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố) gồm: Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cán bộ giúp việc cho Phó Giám đốc; cán bộ, chiến sĩ (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ, hợp đồng lao động thường trực) thuộc các Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Trại tạm giam số 1; Trại tạm giam số 2.

Hỗ trợ hàng tháng mức 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án (thuộc Viện KSND, TAND 2 cấp thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp khoảng 85,7 tỷ đồng/năm.

Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án thành phố khoảng 91,6 tỷ đồng/năm.

Dự kiến, tờ trình sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, được tổ chức ngày 28/3.