Hà Nội cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, lựa chọn các cán bộ có tư duy hiện đại

Thanh Hiếu
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị thời gian tới Hà Nội tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tư duy hiện đại; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu lực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chiều 26/3, Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, trong đợt bầu cử vừa qua, Hà Nội có 5.989.283 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,57 %). Kết quả, đã có 32 ĐBQH, 125 đại biểu HĐND thành phố và 3.160 đại biểu HĐND cấp xã được bầu; đảm bảo về cơ cấu, thành phần, trình độ theo quy định.

Dù vậy, công tác bầu cử vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Ví như, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi còn chưa sâu sát; 3 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, chưa bầu đủ số đại biểu theo quy định (Mỗi đơn vị bầu cử này đều bầu thiếu 1 đại biểu, do đó không phải bầu bổ sung theo quy định). Ngoài ra, còn có 84 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, thành công của Hà Nội đến từ việc lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, kỹ lưỡng "từ sớm, từ xa", sâu sát tới từng cơ sở. Tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đúng pháp luật đã giúp Hà Nội xử lý tốt các tình huống tại địa bàn trọng điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới Hà Nội tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tư duy hiện đại; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu lực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, thành phố nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc, đổi mới quản trị theo hướng kiến tạo, đồng bộ, bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; triển khai hiệu quả các chủ trương lớn, tận dụng cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô (sửa đổi) để tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, tới đây HĐND thành phố sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện tổ chức, đưa bộ máy vào vận hành kịp thời, đúng việc và hiệu quả. Thành phố cam kết xây dựng một chính quyền không chỉ đúng quy trình, mà phải hành động quyết liệt, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô.

#Bầu cử #Hà Nội #Đại biểu #Kỳ họp

