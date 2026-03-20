Hà Nội công bố kết quả bầu cử

TPO - Trong 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà...

Ngày 20/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: PV.

Theo kết quả công bố, thành phố đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố và cơ bản hoàn thành bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; không có đơn vị phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Trong 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2021, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, gồm: Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng; Trưởng Ban Nội chính Trần Đình Cảnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (hiện giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định.

Trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, cũng có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII cũng có tên một số lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Vũ Gia Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ thông tin quốc tế…

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xem tại đây.

