Nhộn nhịp mùa sứa ở bãi ngang xứ Nghệ

Thu Hiền

TPO - Chỉ sau vài giờ ra khơi, mỗi bè mảng có thể thu về hàng tạ sứa, mang lại nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống cho ngư dân ven biển.

Video: Rộn ràng mùa sứa ở vùng bãi ngang xứ Nghệ.
Những ngày này, tại các xã bãi ngang﻿ ven biển Nghệ An, không khí trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm bè mảng nối đuôi nhau cập bờ, mang theo đầy ắp sứa biển. Chỉ sau vài giờ ra khơi, mỗi chuyến biển có thể thu về hàng tạ sứa, giúp ngư dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Theo người dân địa phương, mùa sứa thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, trong đó cao điểm rơi vào tháng 3. Khác với nhiều nghề biển phải vươn khơi xa, đánh bắt sứa chỉ cần ra cách bờ khoảng 1 – 2 hải lý. Ngư cụ cũng đơn giản, chỉ cần lưới hoặc vợt là có thể khai thác.
Từ khoảng 4 giờ sáng, ngư dân đã bắt đầu ra khơi. Đến 7 giờ, các bè mảng lần lượt cập bờ với những mẻ sứa tươi rói. Trên bãi biển, người dân nhanh chóng phân loại, vận chuyển và sơ chế, tạo nên khung cảnh lao động sôi động.
Nhờ trúng luồng sứa, chỉ sau 3 giờ đánh bắt, thuyền của ngư dân Lê Văn Hành (trú xã Hải Châu) đã thu được hơn 2 tạ sứa. “Năm nay sứa xuất hiện sớm, lại gần bờ nên rất dễ đánh bắt. Sứa được thương lái đặt mua trước, giá khoảng 15.000 đồng/kg nên tiêu thụ rất thuận lợi”, anh Hành chia sẻ.
Dù chi phí xăng dầu﻿ tăng cao, mỗi chuyến biển vẫn mang lại thu nhập tiền triệu sau khi trừ chi phí. Biển êm, nguồn sứa dồi dào khiến bà con tranh thủ đi sớm, về sớm để kịp bán trong ngày.
Bà Bùi Thị Vinh, chủ cơ sở chế biến sứa ở xã Hải Châu cho biết, mỗi ngày đơn vị thu mua khoảng 50 tấn sứa, tạo việc làm thường xuyên cho 15 – 20 lao động. Từ đầu vụ đến nay, cơ sở đã xuất bán hơn 1.000 tấn sản phẩm.
“Sau khi sơ chế phân loại, sứa được xử lý qua nhiều công đoạn như quay ly tâm, làm sạch﻿, loại bỏ tạp chất trước khi đưa ra thị trường. Không chỉ tiêu thụ trong nước, sản phẩm còn được xuất khẩu, mang lại giá trị cao hơn nhiều so với sứa tươi”, bà Vinh cho hay.
Phần thân sứa sau khi sơ chế thường được đưa vào máy cắt thành từng miếng nhỏ, đều nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất. Trong khi đó, chân sứa được xử lý hoàn toàn thủ công để giữ được độ giòn, đẹp.
Sau khi đánh bắt, sứa được sơ chế, loại bỏ nhớt, rửa sạch nhiều lần rồi đem ngâm muối liên tục trong khoảng một tuần. Khi nước ngâm chuyển trong, sứa săn lại và không còn mùi tanh, khi đó mới đạt tiêu chuẩn trở thành sứa thành phẩm, sẵn sàng đưa đi tiêu thụ.
