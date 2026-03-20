Nhộn nhịp mùa sứa ở bãi ngang xứ Nghệ

TPO - Chỉ sau vài giờ ra khơi, mỗi bè mảng có thể thu về hàng tạ sứa, mang lại nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống cho ngư dân ven biển.
Bà Bùi Thị Vinh, chủ cơ sở chế biến sứa ở xã Hải Châu cho biết, mỗi ngày đơn vị thu mua khoảng 50 tấn sứa, tạo việc làm thường xuyên cho 15 – 20 lao động. Từ đầu vụ đến nay, cơ sở đã xuất bán hơn 1.000 tấn sản phẩm.
Phần thân sứa sau khi sơ chế thường được đưa vào máy cắt thành từng miếng nhỏ, đều nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất. Trong khi đó, chân sứa được xử lý hoàn toàn thủ công để giữ được độ giòn, đẹp.