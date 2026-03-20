Xe tải gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 10, hai người tử vong tại chỗ

TPO - Sáng 20/3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 10, đoạn qua phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), khi một xe tải bất ngờ tông liên hoàn vào nhiều phương tiện cùng chiều, khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin từ UBND phường Thiên Trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h25 tại Km102+200, khu vực nút giao giữa Quốc lộ 10 với đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Pasteur (lối vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định), điểm giao cắt có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 17C-099.xx do ông V.V.K. (SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ cầu Tân Đệ về khu vực siêu thị Go, đã bất ngờ va chạm với ba xe máy và xe máy điện đi cùng chiều.

Các phương tiện bị nạn gồm, xe Vision do chị V.T.Đ. (SN 1986, trú tại phường Phú Xuân, tỉnh Hưng Yên) điều khiển; xe SH Mode do chị Đ.T.D. (SN 1987, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) điều khiển; và xe máy điện do chị T.T.B.A. (SN 2007, cùng trú tại xã Tân Thuận) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chị V.T.Đ. và chị T.T.B.A. tử vong tại chỗ. Chị Đ.T.D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.