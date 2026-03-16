Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua Huế làm người phụ nữ đi xe máy tử vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái (TP. Huế), làm một phụ nữ địa phương tử vong tại chỗ.

Chiều 16/3, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường, làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong ngày, tại vị trí Km804+800 trên Quốc lộ 1, thuộc tổ dân phố Thượng An 2, phường Phong Thái, tài xế Lê Minh C. (SN 1988, trú tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 77H-041.xx kéo rơ-moóc 77R-046.xx, chở theo anh Hồ Hùng M. (SN 1986, trú xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) lưu thông theo hướng Huế - Quảng Trị.

Khi đến vị trí kể trên, phương tiện này xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 75C1-28x.xx do bà L.T.H (SN 1968, trú phường Phong Thái) điều khiển cùng chiều phía trước, đang chuyển hướng rẽ trái. Cú va chạm khiến bà L.T.H tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe đầu kéo âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.