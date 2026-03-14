Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn trên quốc lộ 1, xe đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong.

Tối 14/3, lãnh đạo phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 cùng ngày, tại Km570 quốc lộ 1 tuyến tránh, đoạn qua phường Sông Trí xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đầu kéo BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx) do ông Nguyễn Ngọc M. (sinh năm 1971, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa.
Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội. Phần đầu xe bị lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Theo ngành chức năng, vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Ngọc M. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện, Công an phường Sông Trí đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Hà Tĩnh #Tai nạn trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh #tài xế tử vong #xe đầu kéo bốc cháy #quốc lộ 1

Xem thêm

Cùng chuyên mục