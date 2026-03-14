Tai nạn trên quốc lộ 1, xe đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong.

Tối 14/3, lãnh đạo phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 cùng ngày, tại Km570 quốc lộ 1 tuyến tránh, đoạn qua phường Sông Trí xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đầu kéo BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx) do ông Nguyễn Ngọc M. (sinh năm 1971, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội. Phần đầu xe bị lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Theo ngành chức năng, vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Ngọc M. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện, Công an phường Sông Trí đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.