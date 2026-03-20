Cô gái Mường nuôi cá tầm ở Thanh Hóa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Phạm Trường
TPO - Chị Lương Thị Lực (SN 1990) - một nông dân người đồng bào dân tộc Mường ở Thanh Hóa đã làm giàu nhờ nuôi cá tầm trên vùng núi cao. Chị vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được công bố, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử. Tỉ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử đạt mức cao, trong đó người cao nhất đạt 99,39% và người thấp nhất đạt 87,09%.

Cô gái Mường Lương Thị Lực nuôi cá tầm phát triển kinh tế tại quê nhà.

Trong danh sách 85 đại biểu có chị Lương Thị Lực (SN 1990, trú bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện - nữ nông dân người dân tộc Mường) đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 24.965 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,67%.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục thể thao ở Hà Nội, chị Lương Thị Lực kết hôn với anh Phạm Ngọc Thanh (SN 1989, quê tỉnh Yên Bái).

Hai vợ chồng chị Lực học cùng ngành nhưng sau khi kết hôn không ai theo nghề mà về quê phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập hơn 2 tỉ đồng mỗi năm. Ngoài ra, mô hình còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức lương từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Cử tri lựa chọn, bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, năm 2024, chị Lương Thị Lực được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen “Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Năm 2025, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chứng nhận danh hiệu “Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020-2025”.

Phạm Trường
Xem thêm

Cùng chuyên mục