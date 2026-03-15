Gần 2.600 điểm bầu cử ở TP Cần Thơ được đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

P.V

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về bảo đảm cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử, Công ty Điện lực TP. Cần Thơ (PC TPCT) đã triển khai đồng bộ các phương án cấp điện ưu tiên tại các xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, 28 điện lực trực thuộc PC TPCT chủ động xây dựng phương án vận hành lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các địa điểm trọng yếu như trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp; trụ sở công an, Ban Chỉ huy Quân sự; các cơ quan báo chí; cùng các điểm bỏ phiếu và khu vực kiểm phiếu.

Đảm bảo điện an toàn, liên tục và ổn định trước, trong và sau bầu cử trên địa bàn TP. Cần Thơ

Lãnh đạo PC TPCT cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, kịp thời xử lý các tồn tại có nguy cơ gây sự cố. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Tại từng địa bàn quản lý, các điện lực xây dựng phương án cấp điện chi tiết cho 2.597 điểm bầu cử, tổ bầu cử và khu vực kiểm phiếu; bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành và trực sửa chữa 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn cung cấp điện tại các khu vực phục vụ bầu cử.

Song song đó, công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, củng cố thiết bị và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện cũng được triển khai quyết liệt nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Tại Tổ bầu cử số 11, ông Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi ngành điện đã cử cán bộ đến kiểm tra, bảo trì hệ thống điện. Việc chủ động chuẩn bị nguồn điện giúp các hoạt động tại điểm bầu cử diễn ra thuận lợi.”

Tại các trạm biến áp 110kV, PC TPCT bố trí các ca trực vận hành, trực bảo vệ; chuẩn bị vật tư dự phòng sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố. Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, mạng viễn thông dùng riêng phục vụ điều hành sản xuất – kinh doanh cũng được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sự kiện diễn ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ của ngành điện, công tác cung cấp điện phục vụ bầu cử trên địa bàn TP Cần Thơ được đảm bảo an toàn, liên tục, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

#bầu cử #Cần Thơ #điện lực #cung cấp điện #an toàn #ổn định #hệ thống điện

Cùng chuyên mục