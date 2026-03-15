Đề xuất 'đóng cửa' cao tốc Hậu Giang - Cà Mau 1 tháng

Tân Lộc
TPO - Chủ đầu tư đề xuất tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau trong 1 tháng, từ ngày 16/3-15/4, để các nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại và đảm bảo an toàn khai thác.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tạm dừng khai thác tuyến chính Dự án thành phần cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau, thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau cho xe lưu thông tạm từ 19/1 tới nay, trong khi nhà các nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Chủ đầu tư cho biết, tuyến chính đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được tổ chức khai thác tạm từ ngày 19/1, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong thời gian này, các nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, hiện nhà thầu tiếp tục thi công hạng mục còn lại, như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng. Quá trình thi công, một số máy móc, thiết bị, nhân công phải sử dụng một phần làn đường chính, trong khi phương tiện của người dân vẫn qua lại cả ngày lẫn đêm.

“Việc thi công trên đường đang khai thác đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao cho người và phương tiện, cũng như công nhân làm việc trên công trường”, chủ đầu tư nhận định.

Ngoài ra, theo chủ đầu tư, do phải phân luồng phương tiện, nhiều hạng mục chỉ có thể thi công ban ngày, khiến tiến độ hoàn thiện bị kéo dài.

Do đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất Bộ Xây dựng cho phép tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau để nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại, và đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian dự kiến tạm dừng khai thác từ ngày 16/3 đến 15/4.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau vừa thi công vừa khai thác, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, vừa làm chậm tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trong thời gian đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác, các phương tiện từ Cần Thơ đi Cà Mau có thể di chuyển trên đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5, sau đó ra Quốc lộ 61, hoặc đi theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1 như trước đây.

Sau khi hoàn thành các hạng mục và nghiệm thu theo quy định, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét cho tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau khai thác chính thức trở lại.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đi qua địa phận Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, tổng chiều dài hơn 73 km, vốn hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

