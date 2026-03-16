Cử tri cả nước bỏ phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,68%, người cao tuổi nhất là cụ bà 119 tuổi

TPO - Tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561 cử tri và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99% và toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Ngày 16/3, Tiểu ban thông tin tuyên truyền về bầu cử đã thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở báo cáo sơ bộ ngày 15/3 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước. Kết quả bầu cử được cập nhật tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15/3.

Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68%. Ảnh: Thanh Hiếu

Trong đó, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561 cử tri; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%).

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, TP. Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

“Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%”.

“Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định”, thông báo nêu rõ.

Trong ngày bầu cử 15/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã liên tục cập nhật về tình hình tiến độ bầu cử.

Theo đánh giá sơ bộ, cử trên phạm vi cả nước cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử - nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi trong Ngày hội non sông của đất nước.