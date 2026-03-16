Đồng Nai tổ chức họp, xin lỗi người dân vụ nhà cheo leo khi hạ cốt nền đường

Văn Quân
TPO - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) ngày 16/3 cho biết đã phát hành giấy mời làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km10+200 – Km10+500 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753, sau khi xảy ra tình trạng hạ cốt nền khiến nhiều căn nhà rơi vào thế cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Theo đó, buổi trao đổi với người dân dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 17/3/2026 tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Cuộc họp được tổ chức nhằm thông tin về tình hình triển khai dự án, lắng nghe ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời công khai những hạn chế trong quá trình thi công và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Động thái này được thực hiện sau khi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 695/TB-VP ngày 12/3/2026, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà tại buổi kiểm tra hiện trường đoạn Km10+200 – Km10+500 của dự án.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban QLDA (chủ đầu tư dự án) chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp để xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, đồng thời công khai những tồn tại trong quá trình triển khai thi công.

Hạ cốt nền khiến nhiều căn nhà rơi vào thế cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền nhằm bảo đảm an toàn giao thông cũng như an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở. Trường hợp xảy ra sự cố gây mất an toàn, Giám đốc Ban QLDA sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời thực hiện gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Ban QLDA phải phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát do để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/3/2026.

Việc thi công đã khiến 8 hộ dân có nhà nằm sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng

Trước đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp (XL01, XL02, XL03 và XL04) với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên mặt bằng thi công bị hạn chế. Trong điều kiện chênh cao nền đào lớn, việc thi công đã khiến 8 hộ dân có nhà nằm sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, đối mặt nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án mở rộng đường ĐT 753 để làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

#Đồng Nai #hạ cốt nền #đường ĐT 753 #người dân #sạt lở #bồi thường #xây dựng

