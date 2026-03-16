Vận động viên nữ tham dự Tiền Phong Marathon 2026 phải xét nghiệm xác định giới tính

TPO - Các vận động viên nữ tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, năm 2026 sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm gen SRY xác định giới tính sinh học trước khi thi đấu. Quy định mới của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam được áp dụng để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với xu hướng quản lý vận động viên của Điền kinh thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết, việc xét nghiệm gen SRY (chẩn đoán xác định giới tính) đối với VĐV nữ trở thành quy định bắt buộc trong các giải đấu thuộc hệ thống điền kinh quốc gia kể từ năm 2026.

Quy định này được ban hành nhằm chuẩn hóa theo quy định của Điền kinh thế giới (WA). Theo đó, từ ngày 1/9/2025, tất cả vận động viên nữ khi đăng ký thi đấu tại các giải vô địch điền kinh phải có giấy chứng nhận xét nghiệm gen SRY và nộp cho ban tổ chức trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu.

“Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng, bảo vệ và thúc đẩy sự chính trực trong thi đấu thể thao thành tích cao đối với nữ giới", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Như vậy Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67 tại Nha Trang, Khánh Hòa (thuộc hệ thống điền kinh quốc gia), các vận động viên nữ hệ nâng cao ở các nội dung 5km nữ trẻ, 5km nữ tuyển, 21km nữ tuyển, 42km nữ tuyển, sẽ phải thực hiện xét nghiệm gen SRY và gửi kết quả tới ban tổ chức theo đúng quy định.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, việc xét nghiệm gen SRY đối với VĐV nữ chỉ cần thực hiện một lần duy nhất tại các cơ sở xét nghiệm uy tín và có thẩm quyền. Kết quả xét nghiệm sẽ được bảo mật, tôn trọng và lưu giữ, đồng thời được Liên đoàn công nhận trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên.

Quy định này được áp dụng cho toàn bộ các giải điền kinh nằm trong hệ thống thi đấu do Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/2/2026.