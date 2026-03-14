'Nữ hoàng' điền kinh Phạm Đình Khánh Đoan mách runner điểm check-in, thú chơi tại Khánh Hoà

TPO - Check-in điểm Cực Đông ở Mũi Đôi, câu mực hay du ngoạn biển đẹp nhất Việt Nam qua Cam Ranh -,Vĩnh Hy sẽ là những trải nghiệm thú vị với các runner tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.
Phạm Đình Khánh Đoan là cái tên không còn xa lạ với điền kinh Việt Nam và cũng là tên tuổi gắn liền với phong trào Việt dã báo Tiền Phong trước đây. Khánh Đoan từng HCV cự ly 800m tại SEA Games 20, 2 cự ly 800m và 1.500m SEA Games 21.
Chia tay sự nghiệp thi đấu, Phạm Đình Khánh Đoan đã nhiều năm đào tạo các thế hệ vận động viên (VĐV) điền kinh trẻ Khánh Hoà. Chia sẻ với Tiền Phong, Khánh Đoan cho biết rất hạnh phúc và hồi hộp khi sau 17 năm, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong trở về với quê hương Khánh Hoà của mình.
Phạm Đình Khánh Đoan cho biết mỗi lần tham dự giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, cô đều tranh thủ thời gian tham quan bởi giải đấu thường xuyên tổ chức luân phiên từng địa phương. "Đến với Khánh Hoà, tôi tin bạn bè sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người có thể tắm bùn khoáng nóng, du lịch tâm linh Núi 9, trải nghiệm sinh tồn..." - Khánh Đoan cho biết.