'Nữ hoàng' điền kinh Phạm Đình Khánh Đoan mách runner điểm check-in, thú chơi tại Khánh Hoà

Vĩnh Xuân
TPO - Check-in điểm Cực Đông ở Mũi Đôi, câu mực hay du ngoạn biển đẹp nhất Việt Nam qua Cam Ranh -,Vĩnh Hy sẽ là những trải nghiệm thú vị với các runner tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

6e344ded-108f-4727-9193-50795309683b.jpg

Phạm Đình Khánh Đoan là cái tên không còn xa lạ với điền kinh Việt Nam và cũng là tên tuổi gắn liền với phong trào Việt dã báo Tiền Phong trước đây. Khánh Đoan từng HCV cự ly 800m tại SEA Games 20, 2 cự ly 800m và 1.500m SEA Games 21.

Chia tay sự nghiệp thi đấu, Phạm Đình Khánh Đoan đã nhiều năm đào tạo các thế hệ vận động viên (VĐV) điền kinh trẻ Khánh Hoà. Chia sẻ với Tiền Phong, Khánh Đoan cho biết rất hạnh phúc và hồi hộp khi sau 17 năm, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong trở về với quê hương Khánh Hoà của mình.

0e8c465a-2c07-4fe4-89bd-f949ddb7cec4.jpg
Gửi lời chúc thi đấu thành công tới các runner, VĐV tham dự giải, Phạm Đình Khánh Đoan cho biết Khánh Hoà có nhiều danh lam, thắng cảnh. Con người miền Trung thân thiện mến khách và luôn sẵn lòng đón chờ bạn bè trong nước, quốc tế tới thăm.
8279a9c9-3772-4cbb-a22b-ca3da9100db1.jpg
Biển Khánh Hoà là điểm đến hấp dẫn với du khách với những bờ biển trong xanh, hải sản tươi ngon và rẻ. Đặc biệt các tour câu mực vô cùng thú vị. Phạm Đình Khánh Đoan cho biết cô có thể giới thiệu dịch vụ cho runner.
1668ba97-1079-4807-8bed-c8b42a31d53d.jpg
Khách đến Nha Trang có thể dậy sớm ngắm ánh bình minh trên biển, trải nghiệm cung đường đẹp nhất Việt Nam qua vịnh Vĩnh Hy - Cam Ranh. Con đường xuyên biển Điệp Sơn là một địa chỉ khác khó bỏ lỡ.
9bb33c90-12f2-4314-a90e-89705280118d.jpg
Với quan điểm phụ nữ phải khoẻ đẹp, Khánh Đoan nhiều năm tập Yoga bên cạnh duy trì chạy bộ, rèn luyện thể thao. Biển miền Trung đẹp "ngất ngây" tạo nền cho các VĐV yêu thích chụp hình, tắm và lặn san hô.
a14fc1f6-2a52-4c0f-81ae-176792706f5c.jpg
Là người yêu thích thể thao, khám phá, Phạm Đình Khánh Đoan đã qua nhiều điểm danh lam, thắng cảnh của Việt Nam. "Đất nước Việt Nam từ nam ra bắc, đâu cũng có cảnh đẹp" - Phạm Đình Khánh Đoan chia sẻ.
6e344ded-108f-4727-9193-50795309683b.jpg

Phạm Đình Khánh Đoan cho biết mỗi lần tham dự giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, cô đều tranh thủ thời gian tham quan bởi giải đấu thường xuyên tổ chức luân phiên từng địa phương. "Đến với Khánh Hoà, tôi tin bạn bè sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người có thể tắm bùn khoáng nóng, du lịch tâm linh Núi 9, trải nghiệm sinh tồn..." - Khánh Đoan cho biết.

mg-0048.jpg
Giải Vô địch Quốc gia Marathon năm nay tổ chức tại Khánh Hoà với lượng VĐV đăng ký tham dự kỷ lục 12.000-15.000 người. Thành tích các cự ly marathon sẽ được tính vào Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần X - năm 2026.
Vĩnh Xuân
#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Nha Trang #Khánh Hoà #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

