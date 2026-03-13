Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh không tranh tài marathon nữ tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Kỷ lục gia marathon nữ Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ không góp mặt ở cự ly 42,195 km tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026). Tuy vậy, cuộc đua vẫn được dự báo cực kỳ kịch tính bởi kết quả nội dung này được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Cuộc đua 'huy chương Đại hội' trên đường chạy Nha Trang

Ở Tiền Phong Marathon 2026, nội dung marathon hệ nâng cao có 24 vận động viên (VĐV) đăng ký tranh tài. Nội dung marathon nam có 15 VĐV của 9 đơn vị đăng ký góp mặt. Nội dung marathon nữ có 9 VĐV của 6 đơn vị đăng ký tham gia thi đấu.

Con số không quá lớn, nhưng chất lượng chuyên môn lại được dự báo rất cao bởi kết quả của nội dung này được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra cuối năm nay.

“Chính yếu tố huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc khiến cuộc đua trên cung đường 42,195 km tại Nha Trang trở nên đặc biệt quan trọng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh, cho biết.

Theo ông Hùng, với chu kỳ 4 năm mới diễn ra một lần, Đại hội Thể thao Toàn quốc luôn là cột mốc lớn trong sự nghiệp của nhiều vận động viên điền kinh.

“Thành tích tại đại hội luôn được các địa phương xem là kết quả chuyên môn quan trọng hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi dự báo cuộc cạnh tranh ở nội dung marathon năm nay sẽ diễn ra rất quyết liệt”, ông Hùng nhận định.

Theo Ban Tổ chức, cung đường marathon tại Nha Trang năm nay được thiết kế khá bằng phẳng, không có nhiều dốc. Điều đó đồng nghĩa các vận động viên không chỉ so tài trực tiếp về chiến thuật, sức bền và bản lĩnh, mà có có có hội thiết lập kỷ lục cá nhân.

Nguyễn Thị Oanh: Kỷ lục gia không góp mặt ở đường chạy marathon

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là kỷ lục gia marathon nữ Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ không tranh tài ở cự ly 42,195km, nơi cuộc đua huy chương được dự báo rất khốc liệt. Hiện, Oanh đang nắm giữ kỷ lục quốc gia marathon nữ với thành tích 2 giờ 39 phút 49 giây.

Dù không góp mặt ở nội dung marathon, nữ tuyển thủ vẫn hướng tới mục tiêu quan trọng tại giải đấu năm nay. Nếu giành chiến thắng ở cự ly 5km nữ, Oanh sẽ cán mốc 10 lần vô địch liên tiếp tại Tiền Phong Marathon.

Tuy vậy, Oanh vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc: tập trung vào từng bước chạy trước mắt. “Trước mắt em chỉ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu có cơ hội đạt được một điều gì đó đặc biệt thì đó sẽ là dấu ấn rất ý nghĩa trong sự nghiệp”, Oanh chia sẻ.

Những năm gần đây, nhiều gương mặt trẻ đã nổi lên mạnh mẽ ở cả các giải đấu trong sân lẫn đường chạy đường trường. Điều đó buộc các vận động viên giàu kinh nghiệm như Oanh phải liên tục làm mới mình.

“Mỗi năm đều có thêm nhiều vận động viên trẻ rất tiềm năng. Điều đó khiến bản thân em phải cố gắng nhiều hơn, tập luyện nghiêm túc hơn và thi đấu tập trung hơn”, cô nói.

Tuy nhiên, Oanh không xem sự xuất hiện của lớp vận động viên mới là mối lo, mà coi đó là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của điền kinh Việt Nam.

“Em nghĩ đây là dấu hiệu rất tốt. Các vận động viên ngày càng nỗ lực tập luyện và có thêm nhiều nhân tố mới. Điều đó sẽ góp phần giúp điền kinh Việt Nam phát triển mạnh hơn”, nữ tuyển thủ nhận định.

Sự vắng mặt của kỷ lục gia marathon nữ quốc gia chắc chắn khiến đường chạy 42,195 km tại Nha Trang thiếu đi một biểu tượng quen thuộc. Nhưng đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội để một nhà vô địch mới bước lên đỉnh cao và có thể giành luôn tấm huy chương danh giá tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.