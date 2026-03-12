Nhận định Nottingham vs Midtjylland, 03h00 ngày 13/3: Điểm tựa City Ground

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Midtjylland, vòng 1/8 Europa League lúc 03h00 ngày 13/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sự hưng phấn sau chuỗi phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Vitor Pereira đang quyết tâm tạo ra lợi thế sớm trước khi phải hành quân tới Bắc Âu.

Nhận định trước trận Nottingham vs Midtjylland

Sau ba thập kỷ vắng bóng ở đấu trường châu Âu, Nottingham Forest trở lại và kết thúc giai đoạn phân hạng của Europa League ở vị trí thứ 13. Kết quả này khiến “The Tricky Trees” phải bước vào vòng play-off để tranh vé vào vòng sau.

Đối thủ của họ là một Fenerbahce đầy khó chịu, nhưng Nottingham xuất sắc thắng chung cuộc 4-2, với điểm nhấn là chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi.

Trong khi đó, Midtjylland là một trong những hiện tượng thú vị của Europa League mùa này. Đại diện Đan Mạch giành 19 điểm sau 8 trận ở League Phase, xếp thứ ba trong bảng 36 đội và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Họ lần lượt đánh bại Nottingham, SK Sturm Graz, Maccabi Tel Aviv, Celtic FC, KRC Genk và Dinamo Zagreb, hòa SK Brann; thất bại duy nhất là trận thua 1-2 trên sân của AS Roma.

Nottingham đang chật vật ở cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, Midtjylland đang bước vào chặng khốc liệt để đua trụ hạng ở giải Đan Mạch. Đêm nay, Nottingham có lợi thế sân nhà nhưng Midtjylland được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu.

Nottingham gặp khó khi vừa tập trung đua trụ hạng, vừa phải tính toán để chơi tốt tại Europa League. Chờ xem Elliot Anderson và đồng đội sẽ quyết đấu cho mục tiêu cao ở Europa League, hay buông bỏ để tập trung đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh.

Phong độ, thành tích đối đầu Nottingham vs Midtjylland

Ở vòng phân hạng, 2 CLB từng gặp nhau và Midtjylland thắng với tỷ số 3-2. Đó là trận đấu mà hàng thủ của Forest đã bộc lộ nhiều khoảng trống trước sự sắc sảo của các chân sút Đan Mạch.

Nottingham vừa cầm hòa Man City 2-2 ở Ngoại hạng Anh. Đó là một điểm quý giá cho thầy trò HLV Vitor Pereira, qua đó tiếp thêm cú hích cho họ trong cuộc đua trụ hạng.

Midtjylland đang có phong độ rất tốt trước thềm vòng knock-out Europa League. Đại diện Đan Mạch bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó duy trì đà hưng phấn trong cuộc đua vô địch giải quốc nội.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Midtjylland

Nottingham Forest chắc chắn không có sự phục vụ của "trọng pháo" Chris Wood và trung vệ Willy Boly do chấn thương. Việc thiếu vắng Wood – người đóng vai trò chim mồi và càn lướt – sẽ khiến áp lực ghi bàn đè nặng lên vai Igor Jesus, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với 7 pha lập công. Thủ thành Ortega cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Midtjylland hành quân đến Anh mà không có "hỏa lực" mạnh nhất. Chân sút chủ lực Franculino (người đã ghi tới 21 bàn mùa này) và cầu thủ chạy cánh Dario Osorio đều phải ngồi ngoài do chấn thương và thẻ phạt. Đây là một tổn thất cực lớn, bởi lối chơi của Midtjylland vốn phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ và khả năng dứt điểm của bộ đôi này.