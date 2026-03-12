Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Nottingham vs Midtjylland, 03h00 ngày 13/3: Điểm tựa City Ground

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Midtjylland, vòng 1/8 Europa League lúc 03h00 ngày 13/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sự hưng phấn sau chuỗi phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Vitor Pereira đang quyết tâm tạo ra lợi thế sớm trước khi phải hành quân tới Bắc Âu.

ban-sao-cua-19h15-73-5.jpg

Nhận định trước trận Nottingham vs Midtjylland

Sau ba thập kỷ vắng bóng ở đấu trường châu Âu, Nottingham Forest trở lại và kết thúc giai đoạn phân hạng của Europa League ở vị trí thứ 13. Kết quả này khiến “The Tricky Trees” phải bước vào vòng play-off để tranh vé vào vòng sau.

Đối thủ của họ là một Fenerbahce đầy khó chịu, nhưng Nottingham xuất sắc thắng chung cuộc 4-2, với điểm nhấn là chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi.

Trong khi đó, Midtjylland là một trong những hiện tượng thú vị của Europa League mùa này. Đại diện Đan Mạch giành 19 điểm sau 8 trận ở League Phase, xếp thứ ba trong bảng 36 đội và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Họ lần lượt đánh bại Nottingham, SK Sturm Graz, Maccabi Tel Aviv, Celtic FC, KRC Genk và Dinamo Zagreb, hòa SK Brann; thất bại duy nhất là trận thua 1-2 trên sân của AS Roma.

Nottingham đang chật vật ở cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, Midtjylland đang bước vào chặng khốc liệt để đua trụ hạng ở giải Đan Mạch. Đêm nay, Nottingham có lợi thế sân nhà nhưng Midtjylland được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu.

Nottingham gặp khó khi vừa tập trung đua trụ hạng, vừa phải tính toán để chơi tốt tại Europa League. Chờ xem Elliot Anderson và đồng đội sẽ quyết đấu cho mục tiêu cao ở Europa League, hay buông bỏ để tập trung đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh.

Phong độ, thành tích đối đầu Nottingham vs Midtjylland

Ở vòng phân hạng, 2 CLB từng gặp nhau và Midtjylland thắng với tỷ số 3-2. Đó là trận đấu mà hàng thủ của Forest đã bộc lộ nhiều khoảng trống trước sự sắc sảo của các chân sút Đan Mạch.

Nottingham vừa cầm hòa Man City 2-2 ở Ngoại hạng Anh. Đó là một điểm quý giá cho thầy trò HLV Vitor Pereira, qua đó tiếp thêm cú hích cho họ trong cuộc đua trụ hạng.

Midtjylland đang có phong độ rất tốt trước thềm vòng knock-out Europa League. Đại diện Đan Mạch bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó duy trì đà hưng phấn trong cuộc đua vô địch giải quốc nội.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Midtjylland

Nottingham Forest chắc chắn không có sự phục vụ của "trọng pháo" Chris Wood và trung vệ Willy Boly do chấn thương. Việc thiếu vắng Wood – người đóng vai trò chim mồi và càn lướt – sẽ khiến áp lực ghi bàn đè nặng lên vai Igor Jesus, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với 7 pha lập công. Thủ thành Ortega cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Midtjylland hành quân đến Anh mà không có "hỏa lực" mạnh nhất. Chân sút chủ lực Franculino (người đã ghi tới 21 bàn mùa này) và cầu thủ chạy cánh Dario Osorio đều phải ngồi ngoài do chấn thương và thẻ phạt. Đây là một tổn thất cực lớn, bởi lối chơi của Midtjylland vốn phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ và khả năng dứt điểm của bộ đôi này.

Đội hình dự kiến:

Nottingham: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

Midtjylland: Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Bak; Simsir; Cho, Brumado.

Dự đoán tỷ số: Nottingham 0-0 Midtjylland.

Hương Ly
#Nottingham #Midtjylland #Europa League #dự đoán #lực lượng #phong độ #bóng đá #nhận định Nottingham vs Midtjylland #nhận định Nottingham vs Midtjylland #dự đoán Nottingham vs Midtjylland #trực tiếp Nottingham vs Midtjylland #h1 Nottingham vs Midtjylland

Xem thêm

Cùng chuyên mục