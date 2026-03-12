Mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Bangladesh ở đâu, giá bao nhiêu tiền?

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào ngày 26/3. Có 2 mức giá là 200.000 và 300.000 đồng.

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID). Thời gian mở bán vé trận Việt Nam vs Bangladesh bắt đầu từ 15h00 ngày 12/3 và kéo dài đến 23h59 ngày 19/3/2026, hoặc kết thúc sớm nếu vé được bán hết. Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến: từ ngày 17/03/2026.

Trận đấu diễn ra tại sân Hàng Đẫy. Đây được coi là màn rà soát lực lượng và lối chơi của HLV Kim San-sik trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia vào 31/3. Trước khi có quyết định cuối cùng của LĐBĐ châu Á liên quan tới vụ nhập tịch gian dối của Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng trước nhiệm vụ gian nan là đánh bại Malaysia với chênh lệch ít nhất 5 bàn.

Bangladesh, đối thủ của Việt Nam vào ngày 26/3

Trong trận đấu với Bangladesh, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng có thể trình làng những gương mặt mới như Patrik Lê Giang, Hoàng Hên… Đây là những ngôi sao đã có mặt trong danh sách sơ bộ của HLV Kim Sang Sik.

Bangladesh là đội tuyển yếu hơn Việt Nam khá nhiều. Thành tích vừa qua của đội tuyển này cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên trong đội hình của Bangladesh có một cầu thủ rất đáng chú ý là Hamza Choudhury. Tiền vệ này từ vô địch FA Cup 2020/21 và Siêu cúp Anh 2021 trong màu áo Leicester. Thời đỉnh cao phong độ, anh từng được định giá 10 triệu euro.

Hiện tại ở tuổi 28, anh vẫn là một cầu thủ đẳng cấp, thi đấu cho Leicester ở giải hạng Nhất Anh. 7 trận trong màu áo Bangladesh, Choudhury ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo.