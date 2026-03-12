Nhận định Lille vs Aston Villa, 00h45 ngày 13/3: Vượt qua khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá Lille vs Aston Villa, vòng 1/8 Europa League lúc 00h45 ngày 13/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Lille và Aston Villa. Đội bóng của Unai Emery sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng khi phải làm khách của Lille?

Nhận định Lille vs Aston Villa

Aston Villa sẽ hành quân đến miền Bắc nước Pháp để đối đầu với Lille tại sân vận động Stade Pierre-Mauroy trong trận lượt đi vòng 16 đội Europa League vào rạng sáng thứ 6. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ trận tứ kết Conference League đầy kịch tính hồi tháng 4 năm 2024, khi đội bóng Anh giành chiến thắng trên chấm phạt đền sau trận hòa 3-3 sau hai lượt trận.

Sau khi lọt vào bán kết Conference League năm 2024 và tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa tiếp tục giành vé vào vòng loại trực tiếp Europa League mùa này sau khi đứng thứ hai ở vòng bảng gồm 36 đội, bằng điểm với đội đầu bảng Lyon.

Câu lạc bộ vùng Midlands đã ghi được 2 bàn thắng trở lên ở 9 trong số 13 trận đấu châu Âu gần đây nhất của họ, bao gồm 5 trong số 7 chiến thắng ở vòng bảng mùa này. Thất bại duy nhất của họ là trận thua trên sân khách trước Go Ahead Eagles ở vòng đấu thứ ba hồi tháng Mười. Tuy nhiên, phong độ của họ đang lao dốc không phanh.

Kể từ sau chiến thắng 3-2 trước Red Bull Salzburg trên sân nhà hồi cuối tháng Giêng, Villa đã sa sút phong độ ở giải quốc nội, trùng hợp với việc một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần đây nhất (2 trận hòa, 4 trận thua). Trước chuyến làm khách của Lille, Villa chìm vào khủng hoảng khi thua Chelsea 1-4 ngay tại Villa Park.

Giờ đây, Europa League trở thành giải đấu mà Villa phải chú trọng nhiều hơn. Đây có thể là con đường dự phòng để tham dự Champions League mùa giải tới, khi chuỗi bốn trận không thắng ở Premier League đã làm giảm hy vọng lọt vào top 5 vào cuối mùa của họ. Hiện tại, Villa vẫn đứng thứ 4 và hơn đội hạng 6 là Liverpool 3 điểm, nhưng họ khó lòng duy trì vị trí này với phong độ tệ hại đang thể hiện.

Emery săn tìm danh hiệu Europa League thứ 5

Unai Emery đang “mơ ước” dẫn dắt Villa giành được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1996 và đoạt chức vô địch Europa League lần thứ 5 cho riêng ông, một kỷ lục do chính ông thiết lập. HLV người Tây Ban Nha đã thắng 66 trong số 102 trận đấu tại giải đấu này với năm câu lạc bộ khác nhau và chưa từng bị loại ở vòng 16 đội trong bảy mùa giải trước đó.

Không giống như Villa, Lille buộc phải tham gia vòng play-off loại trực tiếp Europa League sau một chiến dịch vòng bảng không ổn định, thắng 4 và thua 4 trong 8 trận đấu, kết thúc ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và kém 4 điểm so với vị trí tự động vào vòng 16 đội.

Les Dogues đã lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước một bàn ở trận lượt đi để đánh bại Red Star Belgrade 2-0 sau hiệp phụ ở trận lượt về diễn ra tại Belgrade vào cuối tháng trước, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và tiến vào vòng 16 đội lần thứ tư trong năm mùa giải tham dự các giải đấu châu Âu.

Kể từ đó, đội bóng của Bruno Genesio đã kéo dài chuỗi trận bất bại của họ trên mọi đấu trường lên bốn trận (3 thắng, 1 hòa), mặc dù họ đã để thủng lưới ở phút 93 và hòa 1-1 với Lorient tại Ligue 1 cuối tuần trước, khiến họ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu nước Pháp và ngày càng xa tấm vé dự Champions League mùa tới.

Trước các đối thủ đến từ Anh, Lille chỉ thắng 3 trong 19 lần chạm trán gần đây nhất (5 hòa, 11 thua). Một trong số đó là trận thắng trước Aston Villa hồi tháng 8 năm 2002 với tỷ số 2-0 tại Villa Park trong trận lượt về bán kết Cúp Intertoto, nhưng đó đã là chuyện của 24 năm trước. Hiện tại, cán cân giữa hai đội đã chênh lệch khá nhiều. Cho dù lao dốc ở Premier League, Villa vẫn được xem là “ông kẹ” tại Europa League, và đây là cơ hội để họ tạm thời thoát khỏi khủng hoảng.

Phong độ Lille vs Aston Villa