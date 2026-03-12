Thêm pha xử lý thảm họa của thủ môn ở knock-out Champions League

TPO - Thủ môn Filip Jorgensen dâng cơ hội cho Vitinha ghi bàn nâng tỷ số 3-2 cho PSG trước Chelsea. Đó là bước ngoặt mở ra trận thua đậm của "The Blues".

﻿ Jorgensen tự "bắn vào chân" khi giữ bóng lâu.

Phút 73, Jorgensen nhận đường chuyền về vùng cấm địa. Thủ môn Chelsea có đủ thời gian và không gian để xử lý, thực hiện một cú phất dài hoặc chuyền ra biên cho Reece James. Jorgensen giữ bóng gần 4 giây, tạo điều kiện cho Barcola áp sát. Và rồi chuyện điên rồ xảy ra với Chelsea.

Barcola đã chặn thành công đường chuyền của Jorgensen. Bóng nẩy tới Kvaratskhelia, sau đó luân chuyển đến sân Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa bóng nẩy lên ở nhịp chạm đầu. Khi quan sát thấy Jorgensen lên cao, Vitinha thực hiện cú lốp bóng tinh tế để vượt qua tầm với thủ môn Chelsea.

Jorgensen mắc sai lầm tai hại trong thế trận mà Chelsea vừa cân bằng tỷ số 2-2. James ôm đầu. Trevoh Chalobah giận dữ với Jorgensen. Đây chính là bước ngoặt mở ra sự sụp đổ của Chelsea, khi ở phần còn lại của trận đấu, "The Blues" nhận thêm 2 bàn thua và khép lại trận đấu với tỷ số 2-5.

Hai ngày liên tiếp ở Champions League, CĐV chứng kiến các sai lầm tai hại của thủ môn. Một ngày trước, thủ môn Kinski của Tottenham thành tâm điểm làng bóng đá khi mắc đến 2 sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua trong 17 phút, trận Tottenham thảm bại 2-5 trước Atletico Madrid.

Kinski bị thay ra chỉ sau 17 phút. Trong khi đó, Jorgensen may mắn hơn vì vẫn chơi trọn trận này và nhận sự động viên từ HLV. Sau trận, HLV Liam Rosenior của Chelsea trấn an học trò: "Cầu thủ nào cũng mắc sai lầm cả. Jorgensen không phải thủ môn đầu tiên rơi vào cảnh này và đó là một phần của bóng đá. Jorgensen đã nhận lỗi trong phòng thay đồ".

Jorgensen là thủ môn người Thụy Điển, sinh năm 2002. Dưới thời HLV Rosenior, Robert Sanchez bị đẩy lên ghế dự bị vì thường xuyên mắc sai lầm. Jorgensen tận dụng cơ hội, chơi tốt trong những trận đấu tại Ngoại hạng Anh khi được bắt chính gần đây. Dù vậy, sau sai lầm trước PSG, Jorgensen có nguy cơ trở lại ghế dự bị.