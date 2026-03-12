Nhận định Bologna vs Roma, 00h45 ngày 13/3: Mở tiệc đãi Sói

TPO - Nhận định bóng đá Bologna vs Roma, Europa League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước khi giải đấu bắt đầu, cả hai đội đều được coi là ứng cử viên sáng giá cho một suất vào bán kết, nhưng số phận đã đưa họ vào cùng một nhánh đấu. Vì vậy, một trong hai đội bóng đầy tham vọng này sẽ phải dừng bước từ khá sớm.

Nhận định trước trận đấu Bologna vs Roma

Trong tháng 12 và tháng 1, Bologna thể hiện lối chơi nhạt nhẽo đến mức hiếm khi mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Mãi đến giữa tháng 2, đội bóng mới bắt đầu hồi phục, thậm chí thăng hoa tối đa. Bologna đạt được chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, giúp họ mơ tới tấm vé dự Cúp châu Âu.

Tưởng chừng chuỗi trận này sẽ giúp Bologna tự tin hơn; tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất thì mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác. Thi đấu trên sân nhà, Bologna bất ngờ để thua 1-2 trước Verona, một đội bóng đã lâu không thắng và đang đứng cuối bảng. Trên thực tế, Verona xứng đáng với chiến thắng này xét đến số lượng cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra.

Tại Europa League, Bologna cũng không gây ấn tượng. Ở vòng phân hạng, họ chỉ xếp thứ mười với 15 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tham gia thêm một vòng play-off. Đối thủ của họ là Brann. Và mặc dù Brann có trình độ thấp hơn, đại diện Serie A vẫn gặp nhiều khó khăn. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số sít sao 1-0, không có sự áp đảo rõ rệt nào từ phía câu lạc bộ Ý.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bologna vs Roma

Roma đang trải qua một mùa giải ổn định hơn hẳn so với Bologna. Đội bóng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A và đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, kết quả gần đây của đội bóng thủ đô Rome không mấy khả quan: 4 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng. Và đó là trận thắng trước Cremonese (3-0), một đội bóng đang có phong độ rất tệ.

Cuối tuần trước, "Những chú sói" đã để thua 1-2 trên sân khách trước Genoa khiến họ đối diện với những áp lực. Roma vừa phải gồng mình giữ chỗ ở cuộc đua Tốp 4 vừa phải thi đấu hay ở mặt trận quốc tế.

Tại Europa League, Roma đã giữ được vị trí trong Tốp 8 để tránh được các trận đấu play-off. Hôm nay, họ sẽ đối đầu đội bóng đồng hương Bologna và có lý do để Roma tự tin vì Bologna đá sân nhà rất tệ. 9 trận gần nhất ở “tổ ấm” họ chỉ thắng 2, ngoài ra thua tới 6. Trong khi đó họ lại đá sân khách tốt hơn (thắng 4 trận xa nhà gần nhất). Liệu ở sân Renato Dall'Ara, Bologna có chữa được “căn bệnh” của mình?