Siêu Cúp liên lục địa Tây Ban Nha vs Argentina bị hủy bỏ vì chiến sự Trung Đông

Yamal lỡ cơ hội đối đầu với Messi. Ảnh TyC Sports

Nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha và nhà vô địch Copa America 2024 Argentina dự kiến sẽ đối đầu tranh cúp vô địch tại Doha, Qatar vào ngày 27/3 sắp tới. Đây là trận đấu được giới mộ điệu đặc biệt chờ đợi khi Lamine Yamal lần đầu tiên được so tài với Lionel Messi. Tuy nhiên, nó đã bị hủy bỏ vào “phút chót”.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, và những hậu quả lan rộng khắp khu vực, Qatar được cho là không phù hợp để đăng cai trận đấu này. UEFA, (Liên đoàn bóng đá châu Mỹ) CONMEBOL và ban tổ chức địa phương đã xem xét các ngày và địa điểm thay thế - bao gồm cả Madrid và Buenos Aires - nhưng không đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, các bên đi đến quyết định hủy bỏ trận đấu này.

Trên trang chủ, UEFA thông báo: “Sau nhiều cuộc thảo luận giữa UEFA và các nhà chức trách tổ chức tại Qatar, hôm nay chúng tôi thông báo rằng do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực, trận Finalissima 2026 không thể diễn ra như dự kiến tại Qatar. UEFA đã xem xét các phương án thay thế khả thi khác nhưng Liên đoàn bóng đá Argentina đều bác bỏ”.

“Phương án đầu tiên là tổ chức trận đấu tại sân Bernabeu ở Madrid vào ngày dự kiến ban đầu với tỷ lệ cổ động viên trên sân là 50:50. Điều này sẽ tạo ra một khung cảnh đẳng cấp thế giới, xứng đáng với một sự kiện danh giá như vậy, nhưng Argentina đã từ chối”.

“Phương án thứ hai là tổ chức trận Chung kết World Cup 2028 theo thể thức hai lượt trận – một lượt tại sân Bernabeu vào ngày 27/3 và lượt trận còn lại ở Buenos Aires trong khoảng thời gian diễn ra các giải đấu quốc tế trước thềm UEFA EURO và Copa America 2028, với tỷ lệ cổ động viên được chia đều 50:50 cho trận đấu ở Madrid. Phương án này cũng bị bác bỏ”.

“Cuối cùng, UEFA đã yêu cầu Argentina cam kết rằng, nếu tìm được địa điểm trung lập ở châu Âu, trận đấu có thể diễn ra vào ngày 27/3 theo kế hoạch, hoặc vào ngày 30/3. Đề xuất này cũng bị từ chối”.

“Argentina đã đề xuất tổ chức trận đấu sau World Cup nhưng vì Tây Ban Nha không có ngày nào phù hợp nên phương án đó đã bị loại trừ. Cuối cùng, trái với kế hoạch ban đầu là trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27/3, Argentina tuyên bố chỉ sẵn sàng thi đấu vào ngày 31/3, một ngày mà sau đó được xác định là không khả thi”.

Trận đấu này dự kiến là lần thứ tư diễn ra Chung kết Finalissima - nơi nhà vô địch châu Âu đối đầu với nhà vô địch Nam Mỹ - nhưng chỉ là lần thứ hai chiếc cúp này được tranh tài trong thế kỷ này. Đội tuyển Argentina, đương kim vô địch thế giới, hiện đang giữ danh hiệu này sau khi đánh bại Italia 3-0 tại Wembley vào năm 2022.