HLV Roberto Mancini đối diện nguy cơ mất việc vì chiến sự ở Trung Đông

TPO - CLB của Qatar, Al Sadd vừa thông báo rằng huấn luyện viên Roberto Mancini sẽ tạm rời đội bóng. Lý do vì Roberto Mancini không thể trở lại Qatar do không có chuyến bay giữa xung đột tại Trung Đông.

Roberto Mancini đang ở Italia trong một kỳ nghỉ ngắn ngày. Thời gian này, cuộc xung đột Mỹ-Iran nổ ra. Tình hình căng thẳng khiến các quốc gia Trung Đông phải đóng cửa không phận.

Ngày mai (14/3), Al Sadd sẽ ra sân thi đấu ở giải VĐQG Qatar song Roberto Mancini vẫn không thể xuất hiện ở đại bản doanh của đội. Trước tình hình đó, Al Sadd chấp nhận tạm chia tay nhà cầm quân Italia.

Trên trang chủ, Al Sadd thông báo Roberto Mancini “đạt được thỏa thuận tạm rời đội bóng vì sự an toàn của gia đình”. Đội bóng Qatar chia sẻ thêm: "Do vấn đề thiếu chuyến bay, khả năng trở lại của Roberto Mancini vẫn chưa khả thi. Do đó, Sergio Allegri sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận đấu ngày mai với Umm Salal”.

HLV Mancini nhận việc ở Al Sadd từ tháng 11/2025

Giải VĐQG Qatar cũng bị gián đoạn nhưng cuối tuần này nó sẽ trở lại. Giống như Roberto Mancini, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Qatar gặp khó khăn nếu “lỡ” rời khỏi Trung Đông trong thời gian này. Đó là Joselu (cựu tiền đạo Real Madrid, hiện khoác áo Al Gharafa) hay Javi Martinez (cựu tiền vệ Bayern Munich đang thi đấu cho Qatar SC)… Các đội bóng Qatar đều nỗ lực đưa các ngôi sao nước ngoài của mình trở lại song đều gặp trở ngại lớn vì các tuyến đường đều bị gián đoạn.

Với Al Sadd, ngoài Roberto Mancini, họ còn đối diện với sự thiếu vắng của Claudinho. Tiền vệ người Brazil đã rời Qatar và đang tìm cách trở lại phục vụ đội bóng chủ quản.

Giải Ngoại hạng Qatar sẽ tiếp tục thi đấu sau 2 tuần gián đoạn. Sau vòng đấu thứ 17, Al Sadd đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm, tiếp theo là Al Gharafa ở vị trí thứ hai và Al Shamal ở vị trí thứ 3. Giới quan sát cho hay nếu như Mancini không thể trở lại sớm, ông hoàn toàn có thể bị thay thế vì Al Sadd đang cố gắng duy trì sự ổn định ở nội bộ đội bóng trong bối cảnh họ đang tranh đua chức vô địch quốc gia và dự Cúp C1 châu Á.