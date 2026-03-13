'Cái tát' đau đớn cho tham vọng của bóng đá Anh

TPO - Có tới 6 đội bóng Anh đoạt vé vào thẳng vòng 16 đội Champions League mùa này. Dù vậy, sau lượt trận đầu tiên, tất cả đều có nguy cơ chia tay sớm ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB.

Không một ai trong 6 đại diện của Ngoại hạng Anh thắng trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Tottenham, Chelsea và Man City thua với cách biệt 3 bàn, giờ đối diện khe cửa cực hẹp để tiến vào tứ kết. Liverpool thất thủ 0-1 trên sân Galatasaray, vẫn còn hy vọng khi chơi trận lượt về ở Anfield. Newcastle thì cần một phép màu để quật ngã Barca tại Camp Nou. Và sau cùng, chỉ Arsenal sáng cửa đi tiếp hơn cả sau khi hòa Bayer Leverkusen trên đất Đức.

Chuyện gì đang xảy ra với bóng đá Anh?

Ngoại hạng Anh đã áp đảo tuyệt đối về số lượng CLB ở vòng 16 đội. Tại La Liga, Real Madrid phải vất vả vượt qua trận play-off để hội ngộ Barca và Atletico ở vòng 16 đội. Bundesliga thì có Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Trong khi đó, Ligue 1 (PSG) và Serie A ( Atalanta) chỉ còn sót lại một đại diện duy nhất.

Nhìn bề ngoài, các đội bóng Ngoại hạng Anh trông "bóng bẩy". Nhưng phân tách từng CLB Anh, họ không mạnh tới mức như thế. Sau khi lễ bốc thăm vòng 16 đội hoàn tất, chỉ Arsenal và Liverpool được đánh giá sáng cửa đi tiếp. Còn Tottenham, Chelsea, Man City và Newcastle phải rơi vào những cuộc đấu cực khó và chính các CLB Anh mới là những người bị đặt ở cửa dưới.

Đầu tiên, chúng ta nhìn vào Tottenham. Tottenham thậm chí còn đang chật vật ở cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Khi chạm trán Atletico, đội bóng của Igor Tudor nhanh chóng bộc lộ sự yếu ớt và sụp đổ chóng vánh. Man City mùa 2025/26 đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng và lộ rõ sự bất ổn tại giải quốc nội. Khi đương đầu một Real tan vỡ hàng công vì Mbappe, Rodrygo và Bellingham nghỉ thi đấu, Man City cũng không thể làm khó "Kền kền trắng".

Chelsea mong manh, sụp đổ trên sân PSG.

Chelsea đầu tư rất nhiều tiền của để tăng cường lực lượng, đặc biệt là làm mới hàng công với loạt tân binh đắt giá. Nhưng khi va chạm đương kim vô địch PSG, sự nỗ lực từ Chelsea giúp họ chơi sòng phẳng trong hiệp một, trước khi sụp đổ ở nửa cuối hiệp 2 và đón nhận thất bại 2-5.

Newcastle thì hiển nhiên bị đặt ở thế cửa dưới Barca. Việc "Chích chòe" dẫn trước Barca và bị gỡ hòa tiếc nuối ở phút cuối đã là thành tích đáng khen với thầy trò HLV Eddie Howe. Với Arsenal và Liverpool, lá phiếu bốc thăm may mắn đưa cả 2 vào cặp đấu dễ thở. Song, trận lượt đi của Arsenal và Liverpool không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng.

Telegraph thẳng thắn nhìn nhận vấn đề: “Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu có sức hút lớn nhất, mặt bằng CLB có sức mạnh đồng đều. Song, để nói về sức mạnh thật sự để chinh phục các trận đấu đỉnh cao ở Champions League mùa này, PSG, Real, Barca và Bayern vẫn là khác biệt.

Ngoại trừ Arsenal, 5 CLB còn lại của Anh đều bất ổn từ sân chơi quốc nội trước khi vươn ra biển lớn châu Âu mùa này. Không chỉ Man City, mà cả Chelsea, Liverpool, Tottenham và Newcastle đều đang chật vật vì công cuộc tái thiết đội hình.

Trong khi đó, nhìn sang bên cạnh, PSG vẫn duy trì sức mạnh của nhà ĐKVĐ, Barca đang vững vàng cùng bộ khung đã tới độ chín. Bayern đang gặt quả ngọt sau nhiều năm xây dựng quanh Harry Kane. Còn Real vẫn là thành trì không thể xô ngã ở Champions League.

Arsenal - sự ổn định duy nhất của Ngoại hạng Anh, có làm nên chuyện ở Champions League mùa này.

Ở góc độ sâu sắc hơn, The Guardian bình luận: "Các đội bóng ở Anh được xây dựng lộn xộn và nóng vội. Như thể bạn làm một chiếc bánh sandwich (bánh kẹp) bằng cách ném bừa từng nắm nguyên liệu đắt tiền lên bàn bếp, rồi để mặc mọi thứ quyện với nhau thành hình dạng giống sandwich. Kết quả là chiếc bánh hỗn độn với vụn nấm truffle, rau và bánh mì baguette hảo hạng. Xung quanh là những thứ bị vứt sang một bên, là thịt nguội Iberico vứt lăn lóc và những tảng phô mai cừu lâu năm để dưới gầm bàn".

Sau cùng, The Guardian tóm gọn vấn đề tình cảnh hiện tại của Ngoại hạng Anh là sự nhất thời. Các ông lớn Ngoại hạng Anh có thể dùng tiền để đè bẹp tất cả, nếu chiến lược bổ sung lực lượng thành công, họ sẽ thống trị châu Âu. Và ngược lại, khi sự đầu tư là bất ổn, từ đỉnh cao có thể rơi xuống vực sâu ngay lập tức với các đội bóng Anh.

Bóng đá Anh đã có giai đoạn thống trị Champions League khi triều đại của Jurgen Klopp tại Liverpool và Pep Guardiola ở Man City còn đang trong giai đoạn hưng thịnh. Khi Liverpool không còn Klopp, phải xây dựng lại và Pep cũng rơi vào bài toán "đập đi xây lại" ở Man City, ngay lập tức họ không còn là trụ cột gánh vác hy vọng và danh dự cho bóng đá Anh ở Champions League.

Khi mà Real, Barca và Bayern vẫn quá ổn định tại Champions League, bên cạnh một PSG đang trong giai đoạn đỉnh cao, giấc mộng thống trị tuyệt đối về số đội góp mặt, qua từng vòng ở Champions League 2025/26 của người Anh sẽ sớm kết thúc. Giờ đây, xứ sở sương mù sẽ chờ đợi vào Arsenal - vốn chưa phải là cỗ máy hoàn hảo nhưng chí ít vẫn là tập thể ổn định nhất của Ngoại hạng Anh mùa này.