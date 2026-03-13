U23 Việt Nam triệu tập nhiều tân binh dự giải 'tứ hùng' tại Trung Quốc

TPO - Ngày 17/3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội với 30 cầu thủ trong danh sách triệu tập. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tập luyện trong một tuần trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Đây là đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam trong năm 2026, nhằm xây dựng lực lượng kế cận hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Đợt hội quân lần này diễn ra trong bối cảnh đội tuyển quốc gia cũng tập trung trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Vì vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang-sik tín nhiệm giao đảm nhiệm vai trò quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U22 và U23 Việt Nam trong nhiều đợt tập huấn cũng như thi đấu quốc tế, góp phần vào những kết quả tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở lần tập trung này, mục tiêu của U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận khi nhiều cầu thủ trụ cột của lứa trước đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện sẽ tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Nòng cốt của đội tuyển lần này là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005- 2007.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho thấy sự tiếp nối của nhiều gương mặt trưởng thành từ các đội tuyển trẻ U19, U20 và U23 Việt Nam như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình; tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận; tiền đạo Nguyễn Lê Phát…

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một số gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình) và Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Ngày 23/3, ban huấn luyện dự kiến rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của bốn đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 và khép lại giải bằng trận gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3.