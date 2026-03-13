Nhận định CLB Hà Nội vs SLNA, 19h15 ngày 13/3: Thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá trận Hà Nội vs SLNA vào lúc 19h15 ngày 13/3 ở vòng 16 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Tinh thần của các cầu thủ Hà Nội đang lên cao sau trận thắng thuyết phục CAHN. Thầy trò HLV Kewell sẽ tiếp tục đường đua với một SLNA cũng chơi hay trong thời gian gần đây.

Nhận định trước trận CLB Hà Nội vs SLNA

Ở vòng đấu trước, Hà Nội thắng CAHN 2-1. Đó là thế trận mà "binh đoàn áo tím" chơi thực dụng và tận dụng tốt các cơ hội. Một trận thắng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội trong giai đoạn họ đang tiến từng bước để cải thiện vị trí ở nhóm đầu. Và chiến thắng của Hà Nội cũng giúp cuộc đua vô địch V.League 2025/26 hấp dẫn hơn, khi CAHN không thể nới rộng cách biệt với đội xếp sau.

Đêm nay, thầy trò HLV Kewell tiếp đón SLNA với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Cách biệt giữa CAHN và Ninh Bình là 4 điểm. Vị trí thứ 2 của Thể Công Viettel cũng chỉ cách biệt 7 điểm so với Hà Nội. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ Hà Nội phải tiếp tục thể hiện phong độ tốt nhằm cạnh tranh suất lên tuyển Việt Nam tháng 3.

Nhưng để quật ngã SLNA ở giai đoạn này là điều không dễ với Hà Nội. CLB xứ Nghệ khởi đầu năm mới bằng trận thua chính Hà Nội. Sau đó, SLNA thắng một mạch 3 trận trước Thể Công, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Tự vị trí chật vật ở nhóm trụ hạng, SLNA leo thẳng một mạch đến hạng 8. Giờ đây, SLNA có thể tạm yên tâm về việc trụ hạng nhưng vẫn phải nỗ lực tích lũy để sớm an toàn.

Đây là cuộc thư hùng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự lọc lõi của Hà Nội liệu có kìm hãm được tập thể SLNA trẻ trung, với đôi chân đang bay cao sau 3 chiến thắng liên tiếp? Tâm điểm chú ý từ khán giả sẽ đổ dồn vào Nguyễn Hoàng Hên. Trước CAHN, Hoàng Hên lập cú đúp, góp công trực tiếp mang về chiến thắng cho đội nhà. Có thêm một trận bùng nổ, cửa lên tuyển sẽ rộng mở với tiền đạo nhập tịch của Hà Nội.

Phong độ, thành tích đối đầu CLB Hà Nội vs SLNA

Ở trận lượt đi, CLB Hà Nội dễ dàng đánh bại SLNA bằng 3 bàn thắng của Hai Long, Hùng Dũng và Passira. Thời điểm đó, SLNA chạm đáy phong độ. Còn hiện tại, kịch bản sẽ khác khi sự tự tin đã trở lại đôi chân của các cầu thủ xứ Nghệ.

5 trận đấu gần đây giữa 2 CLB, CLB Hà Nội áp đảo SLNA. "Binh đoàn áo tím" giành tới 4 chiến thắng và hòa một. Lần gần nhất SLNA thắng được Hà Nội đã cách đây 3 năm và xảy ra tại Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 33 trận, Hà Nội thắng 15 và SLNA thắng 4 trận. Sự "kỵ giơ" của SLNA khi gặp Hà Nội đã rõ. Đêm nay, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt ải Hàng Đẫy thành công.

Thông tin lực lượng CLB Hà Nội vs SLNA

Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Floro Da Silva Daniel vì án treo giò. Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nghỉ trận này.