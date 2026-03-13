Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VFF nói gì khi AFC trì hoãn ra phán quyết với Malaysia?

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chậm ra phán quyết với vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia có thể ảnh hưởng tới công tác chuyên môn cho trận lượt về với đội tuyển Việt Nam ngày 30/3 tới đây.

anh-chup-man-hinh-2026-03-13-luc-072747.png
TTK AFC Windsor John là người Malaysia, gây quan ngại về sự công tâm trong phán quyết cuối cùng?

Liên quan vụ việc, Toà trọng tài thể thao quốc tế (CAS) mới đây đã ra phán quyết giữ nguyên án phạt Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp đặt đối với 7 cầu thủ bị xác định sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình xin nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Theo đó, các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces sẽ phải chấp hành án treo giò 12 tháng trong các trận đấu chính thức.

Với kết quả trên, chiểu theo luật đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal, đồng nghĩa bị trừ 6 điểm. Họ đồng thời có khả năng bị cấm tham dự Asian Cup 2031.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu AFC có "thiên vị" cho Malaysia, khi TTK Windsor John là người Malaysia.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Việt Nam đang chủ động lên kế hoạch chuẩn bị về chuyên môn cho trận đấu lượt về với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 30/3 tới. Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 tại Hàng Đẫy.

Theo vị này, AFC sớm hay muộn cũng sẽ phải công bố phán quyết đối với vụ việc của Malaysia. Lý do bởi tuỳ thuộc phán quyết của AFC, các đội sẽ có tính toán phù hợp về mặt chuyên môn và chiến thuật.

Tại bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Đội tuyển Lào (3 điểm) xếp thứ 3 và đứng cuối bảng là Nepal chưa được điểm nào. Tuy nhiên nếu bị trừ 6 điểm, Malaysia sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 2 với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm, gần như bị loại.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế lớn nếu Malaysia bị trừ 6 điểm, đồng thời các cầu thủ nhập tịch của họ bị cấm thi đấu. Khi đó tính toán nhân sự, chiến thuật cho trận đấu của cả 2 bên có thể thay đổi. Tuy nhiên đối với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ vẫn chủ động chuẩn bị tốt nhất bởi mục tiêu của chúng ta không chỉ là Vòng loại Asian Cup 2027 mà còn nhiều giải đấu quan trọng khác"-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Tiểu Yến
#Asian Cup 2027 #Malaysia #cầu thủ nhập tịch #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục