Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs HAGL, 18h00 ngày 13/3: Quyết đấu tại Chi Lăng

TPO - Nhận định bóng đá trận Đà Nẵng vs HAGL vào lúc 18h00 ngày 13/3 ở vòng 16 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. HAGL dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của SHB Đà Nẵng đang khát điểm.

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs HAGL

Chuỗi phong độ kém cỏi đầu mùa giải đã đẩy SHB Đà Nẵng xuống đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên 2 vòng gần đây, đội bóng của bầu Hiển có dấu hiệu chơi khởi sắc hơn với 4 điểm trước PVF-CAND và Ninh Bình.

Việc cầm hoà Ninh Bình trên sân khách là tín hiệu lạc quan, cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm lớn từ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. SHB Đà Nẵng đã chơi giàu cảm hứng khiến màn ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành trở nên kém vui. Đây cũng sẽ là động lực để SHB Đà Nẵng chơi hay hơn khi trở về sân nhà để tiếp HAGL.

Đội bóng phố núi cũng đang trong giai đoạn khó khăn, nguy cơ rớt hạng hiển hiện khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng đúng 3 điểm. Nếu để thua SHB Đà Nẵng, HAGL sẽ chính thức rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Kết quả trận đấu chiều nay vì vậy sẽ có thể tác động đáng kể tới cuộc đua giành quyền ở lại V.League mùa sau của cả 2.

Xét tổng thể, SHB Đà Nẵng đang chiếm lợi thế cả về lực lượng, yếu tố tâm lý và lại được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên điều này không có nghĩa HAGL chấp nhận buông xuôi. Đội bóng của bầu Đức từng có những trận đấu rất hay khi chơi trên sân Chi Lăng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Thống kê cho thấy HAGL thường giành kết quả tốt khi gặp SHB Đà Nẵng. Cụ thể trong 5 lần gặp nhau gần đây, đội bóng phố núi thắng 2 và hoà 3 trận. HAGL đã thua 3/5 trận gần đây nhất và chỉ thắng được 1 trận. Tuy nhiên, 2 trận thắng của họ lại trước chính SHB Đà Nẵng và đối thủ rất mạnh là Công an Hà Nội.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng thua 2, thắng 2 và hoà 1 trong 5 trận gần nhất. Về lực lượng, HAGL thiếu Thanh Sơn vì án treo giò, trong khi SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long.

Đội hình dự kiến

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Duy Cương, Ngọc Hải, Hồng Phúc, Lopez, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Milan Makaric, Ribamar, Văn Long.

HAGL: Trung Kiên, Văn Triệu, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Minh Tâm, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Silva Marciel, Vĩnh Nguyên, Batista Conceicao.

Dự đoán tỷ số: SHB Đà Nẵng 1-1 HAGL

