Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa 18h00 ngày 13/3: Thế dựa lưng tường

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa, LPBank V.League.1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định đang trên đường trở lại nhưng hãy cẩn thận với Thanh Hóa, đội bóng đang trong thế dựa lưng tường…

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa

Sau thời gian trầy trật, bị kéo tụt xuống nhóm đua trụ hạng, Nam Định đã trở lại dưới thời huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đội bóng đã tìm lại được cảm giác chiến thắng dù về lối chơi thì người hâm mộ vẫn có cảm giác “đi tàu lượn” với đội bóng này. Ở 2 trận đấu gần nhất, Nam Định đều giành những chiến thắng nhọc nhằn, đến ở phút cuối cùng.

Trước Ninh Bình, Nam Định nhận 2 bàn thua nhưng đã ngược dòng mạnh mẽ. Bàn thắng của Xuân Son cùng pha đệm lòng chính xác của Kevin Phạm Ba giúp đội bóng thành Nam khuất phục đối thủ mạnh. Đến trận gặp đội cuối bảng PVF-CAND, dù tương quan là khác nhau trời vực nhưng phải tới những giây cuối cùng, Nam Định mới có thể giành chiến thắng 1-0.

Các kết quả vừa qua cho thấy Nam Định vẫn chưa thực sự thay đổi về lối chơi nhưng tinh thần chiến đấu là điều khác biệt. Đội bóng này luôn quyết tâm tới những phút cuối cùng, nỗ lực từ những cơ hội nhỏ nhất và mọi thứ đang mỉm cười với họ.

Thanh Hóa đang chiến đấu với hơn 100% quyết tâm

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa

Hôm nay, Nam Định hứa hẹn phải tiếp tục tinh thần ấy trước một đội bóng cũng đã có tinh thần ngút trời là Thanh Hóa. Như đã biết, Thanh Hóa đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong nhiều năm. Đội hình tan tác, ông bầu đội bóng gặp biến cố khiến quá trình trả lương thưởng cho các cầu thủ bị gián đoạn. Trong nhiều trận đấu, Thanh Hóa thậm chí chỉ có 16 người để sử dụng, thủ môn phải lên đá tiền đạo lấp chỗ trống nhưng họ vẫn vượt qua bằng tinh thần chiến đấu quật cường.

Tinh thần ấy giúp đội bóng này giành điểm trước Hà Nội FC, Công an thành phố Hồ Chí Minh và trước cả chính Nam Định khi tại xứ Thanh, họ đã cầm hòa 2 đều.

Thậm chí trước Hải Phòng khi bị dẫn trước 2 bàn thì Thanh Hóa vẫn vùng lên mạnh mẽ để kết thúc trận đấu bằng kết quả hòa 3 đều. Có thể nói Thanh Hóa đang chiến đấu như một đội bóng dựa lưng tường và điều đó có thể gây ra khó khăn cho bất cứ cái tên nào, ngay cả có là nhà đương kim vô địch Nam Định.

Sắp tới sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho Nam Định. Để vượt qua thách thức, họ cần những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân như Văn Vĩ, Xuân Son... Và những khoảnh khắc ấy cũng có thể giúp họ tự tin trước khi lên đường triệu tập đội tuyển Việt Nam…