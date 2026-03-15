Thắng Hải Phòng, Thể Công Viettel thổi hơi nóng vào gáy Công an Hà Nội

TPO - Lucao ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho Thể Công Viettel trong cuộc đối đầu ở vòng 16 LPBank V.League 2025/26. Kết quả giúp Thể Công Viettel (34 điểm), rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Công an Hà Nội xuống còn 4 điểm.

foul HẾT GIỜ! Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng

Thi đấu không thuyết phục, nhưng Thể Công Viettel vẫn giành chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng để tiếp tục bám đuổi Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Người hùng của đội chủ nhà cũng chính là cựu tiền đạo của Hải Phòng, Lucao với pha đánh đầu hiểm hóc ở giữa hiệp 2.

time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ
report Nỗ lực bất thành của Hải Phòng

Đội khách đang cố gắng nhồi bóng bổng vào vòng cấm của Thể Công Viettel, nhưng cách chơi này không hiệu quả.

Sau khi mất Friday, Hải Phòng cũng mất luôn khả năng tạo áp lực. Cho dù Tagueu vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng như thế là chưa đủ cho đội khách tạo ra khác biệt khi gặp đối thủ mạnh như Thể Công Viettel.

report Thế trận đổi chiều

75': Sau khi Thể Công Viettel mở tỷ số, thế trận đã đổi chiều. Đội chủ nhà chủ động lùi sâu phòng ngự, bảo vệ lợi thế trong khi Hải Phòng dâng cao tấn công.

report Hải Phòng tấn công yếu ớt

70': Hải Phòng đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng họ không thể phối hợp tấn công tạo cơ hội ghi bàn.

report Văn Tú bỏ lỡ cơ hội

64': Thể Công Viettel phản công nhanh, Lucao tạo cơ hội cho Văn Tú nhưng tiền vệ này không thể vượt qua hậu vệ Hải Phòng trong tình huống một đấu một.

goal VÀO! Lucao đánh đầu tung lưới Hải Phòng

60': Từ cánh trái của Thể Công Viettel, Tuấn Tài tạt bóng đẹp mắt cho Lucao bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Triệu. 1-0 cho chủ nhà!

report Chưa có đột biến từ chủ nhà

50': Mọi chuyện đang diễn ra giống như hiệp 1. Thể Công Viettel chưa thể tạo ra cơ hội trước hàng thủ dày đặc của Hải Phòng.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1: Thể Công Viettel 0-0 Hải Phòng

Trận đấu tại Hàng Đẫy diễn ra không như kỳ vọng ban đầu của người hâm mộ. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra áp lực đủ lớn để ghi bàn. Ngược lại, Hải Phòng chấp nhận chơi phòng ngự chặt để chờ đợi sai lầm của đối thủ.

yellow Hoàng Minh nhận thẻ vàng

45': Đến lượt cầu thủ của Thể Công Viettel, Hoàng Minh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản đối thủ phản công nhanh.

report KHÔNG VÀO! Bóng trúng xà ngang Hải Phòng

45': Từ pha đá phạt góc của Văn Khang, một cầu thủ áo đỏ bật cao đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành Hải Phòng.

yellow Đàm Tiến Dũng

42': Đàm Tiến Dũng của Hải Phòng nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi ngăn cản cầu thủ Thể Công Viettel phản công nhanh.

report KHÔNG VÀO! Hoàng Minh móc bóng đẹp mắt

37': Colonna dâng lên ở cánh phải và tạt bóng đẹp mắt cho Hoàng Minh bay người móc bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

report KHÔNG VÀO! Tagueu suýt ghi bàn

32': Hàng thủ Thể Công Viettel mắc sai lầm nghiêm trọng. Bóng chuyền về không chính xác, tạo cơ hội cho Tagueu băng lên dứt điểm. Tiền đạo của Hải Phòng vượt qua cả thủ môn chủ nhà nhưng cú sút của anh từ góc hẹp lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

report Trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt

25': Hơn một nửa hiệp 1 đã trôi qua, hai đội vẫn chưa tạo ra cơ hội ghi bàn nào rõ ràng. Thể Công Viettel cầm bóng nhiều hơn, nhưng tấn công bế tắc. Trong khi đó, Hải Phòng chấp nhận chơi phòng ngự chặt.

report Thể Công Viettel bế tắc

17': Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng Thể Công Viettel nhập cuộc không tốt. Họ đang tỏ ra rất bế tắc và buộc phải sử dụng rất nhiều đường bóng bổng trong những phút vừa qua.

report Đình Triệu liên tục phải băng ra khỏi khung thành

12': Thủ môn Hải Phòng, Đình Triệu liên tục phải băng ra khỏi vòng 5m50 để đấm các đường tạt bóng của Thể Công Viettel. Anh đang chơi rất chắc chắn và hóa giải thành công mối nguy từ đối thủ.

yellow Trung Hiếu nhận thẻ vàng

9': Trung vệ Trung Hiếu của Hải Phòng phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

report Hải Phòng nhập cuộc đầy quyết tâm

5': Cho dù phong độ sa sút, nhưng Hải Phòng đang nhập cuộc đầy quyết tâm và phòng ngự cực kỳ quyết liệt trước Thể Công Viettel.

start Trận đấu bắt đầu
report Hải Phòng sợ sân khách?

Phong độ sân khách của Hải Phòng mùa này cực tệ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân khách. Tính từ đầu mùa, họ cũng chỉ giành được 4 điểm sau 7 trận xa nhà - số điểm thấp nhất giải (ngang bằng PVF-CAND).

Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel lại chơi cực hay trên sân nhà. Họ đã thắng 6/7 trận tại Hàng Đẫy mùa này - thành tích chỉ kém đội đầu bảng Công an Hà Nội.

video Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Hải Phòng trên kênh nào?

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hải Phòng tối nay được phát trực tiếp trên FPT Play và VTV360.

report Danh sách đăng ký Thể Công Viettel vs Hải Phòng
danh-sach-dang-ky.jpg
the-cong-vs-hai-phong.jpg

Thể Công Viettel đang có phong độ ấn tượng trong năm 2026 khi thắng 4/5 trận đã đấu. Tuy nhiên, trận thua sốc với tỷ số 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 13 khiến cơ hội vô địch V-League của họ giảm đi đáng kể.

Trước trận đấu với Hải Phòng, Thể Công Viettel đã bị đội đầu bảng bỏ xa 7 điểm. Đây là khoảng cách khi hai đội có cùng số trận (15), khiến đội bóng áo lính chịu áp lực cực lớn. Họ buộc phải thắng Hải Phòng nếu muốn tiếp tục đua tranh ngôi vô địch với đối thủ đến những vòng cuối cùng.

Về lý thuyết, đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Thể Công Viettel. Trong khi đội chủ nhà đua vô địch với phong độ cao, Hải Phòng lại sa sút không phanh. Tính từ cuối năm 2025 đến nay, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã trải qua 5 trận liền không thắng (hòa 1, thua 4). Đây là màn trình diễn trái ngược hoàn toàn với những gì họ thể hiện trước đó.

Nhiều người tin rằng Hải Phòng có dấu hiệu “buông thả” sau khi giành được vị trí an toàn. Họ không thể đua vô địch, nhưng cũng không phải lo trụ hạng. Bên cạnh đó, việc mất chân sút chủ lực Friday vào tay Ninh Bình FC phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này.

Cũng vì vậy, Thể Công Viettel được dự đoán sẽ có chiến thắng trước Hải Phòng tối nay. Dù sao, hãy cùng chờ xem đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể tạo ra khó khăn nào cho đội chủ nhà hay không.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

