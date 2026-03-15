Tình trạng cầu thủ gục xuống sân khi đang thi đấu ở Serie A

HLV Conte lao vào sân, gọi đội y tế nhanh chóng sơ cứu cho Banda.

Khi trận đấu giữa Napoli và Lecce chỉ còn vài phút, Lecce chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc. Banda đang đứng trên sân bỗng ngã xuống. HLV Antonio Conte là một trong những người sớm nhất nhìn thấy điều bất thường. Chiến lược gia của Napoli đã hò hét, đôn thúc đội ngũ y tế vào sân để sơ cứu cho Banda.

Trận đấu trên sân Diego Armando Maradona bị gián đoạn 25 phút để đội ngũ bác sĩ tập trung sơ cứu cho Banda. Sau cùng, cầu thủ của Lecce được đưa rời sân khi không còn bị đe dọa tính mạng. Các cổ động viên trên sân Maradona cùng nhau vỗ tay để động viên tinh thần Lecce.

Banda đã tỉnh táo khi được đưa ra sân. Lúc này, Banda được chuyển đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

HLV Conte thành người hùng trong công cuộc sơ cứu Banda ở giai đoạn vàng trên sân. Ông chia sẻ sau trận: "Tôi rất sợ hãi vì đã chúng tôi từng xảy ra tình huống tương tự. Chúng tôi không muốn điều này xảy ra với ai. Banda là chàng trai tốt. Cậu ấy chuẩn bị đón con đầu lòng. Hy vọng Banda sẽ sớm hồi phục và trở lại thi đấu".

Banda sẽ chờ kết quả của cuộc kiểm tra y tế để xác định ngày trở lại sân cỏ Serie A. Theo quy định tại Italia, các vận động viên gặp vấn đề nghiêm trọng sau cơn đột quỵ, phải cấy máy khử rung tim vào cơ thể, sẽ không đủ điều kiện tiếp tục thi đấu. Trước đây, Christian Eriksen phải chia tay Inter Milan vì lý do tương tự.

Tình trạng của Banda được đánh giá không nghiêm trọng và cầu thủ này đang chờ một kết quả kiểm tra tích cực để quay lại cống hiến cho Lecce.