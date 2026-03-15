Nhận định Barcelona vs Sevilla, 22h15 ngày 15/3: Bắt nạt đội khách

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Sevilla, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona trở lại La Liga với mục tiêu giữ vững ngôi đầu khi tiếp đón Sevilla. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Real Madrid đang rất căng thẳng, thầy trò Hansi Flick cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế trên bảng xếp hạng.

Nhận định Barcelona vs Sevilla

Barcelona sẽ trở lại tập trung cho mặt trận La Liga sau khi vừa có chuyến làm khách khó khăn tại St James' Park trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đại diện xứ Catalan đã hòa 1-1 trước Newcastle ở trận lượt đi vòng 16 đội. Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, kết quả này vẫn giúp thầy trò HLV Hansi Flick nắm lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà.

Sau khi khép lại hành trình tại Copa del Rey từ vòng bán kết, Barcelona hiện dồn toàn bộ sự tập trung vào hai đấu trường quan trọng là Champions League và La Liga. Ở giải quốc nội, đội bóng xứ Catalan đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch khi dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 11 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Barcelona đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định tại La Liga trong thời gian gần đây. Sau thất bại trước Girona, đội bóng xứ Catalan thắng ba trận đấu liên tiếp để chiếm lại ngôi đầu.

Đối thủ sắp tới của Barcelona là Sevilla, đội bóng từng tạo ra cú sốc khi đánh bại họ 4-1 ở trận lượt đi hồi đầu mùa trên sân Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những kết quả trong quá khứ, Barcelona vẫn là đội chiếm ưu thế rõ rệt khi thường xuyên giành được chiến thắng.

Lịch sử thi đấu tại sân nhà cũng đang đứng về phía Barcelona. Sevilla đã không thể đánh bại đội bóng xứ Catalan trên sân khách kể từ chiến thắng tại Copa del Rey vào tháng 1/2010. Thậm chí, nếu chỉ tính riêng tại La Liga, lần gần nhất Sevilla giành chiến thắng trên sân Camp Nou đã diễn ra từ tháng 12/2002.

Dù vậy, Sevilla vẫn bước vào trận đấu này với phong độ không tệ. Sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 17, đội bóng có biệt danh Los Nervionenses đang thể hiện sự cải thiện đáng kể. Trong tám vòng đấu gần nhất tại La Liga, họ chỉ phải nhận một thất bại. Trận thua gần nhất của họ diễn ra hồi đầu tháng Hai, khi Sevilla thất bại trên sân của Mallorca.

Sau 27 vòng đấu tại La Liga mùa này, Sevilla đang có 31 điểm, đứng thứ 14 và hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Thành tích sân khách của Sevilla cũng không quá tệ khi họ đã giành được 15 điểm sau 13 chuyến làm khách. Ngoài ra, việc không phải thi đấu ở cúp châu Âu giúp đội bóng Andalusia có lợi thế nhất định về thể lực so với Barcelona. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang dẫn đầu bảng và sở hữu phong độ ổn định trên sân nhà, nhiệm vụ giành điểm của Sevilla tại Camp Nou vẫn được dự báo là vô cùng khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Sevilla

Sevilla chỉ thắng 2/10 trận đấu trong năm 2026, hòa 5 và nhận 3 thất bại.

Barcelona thắng 7, hòa 1, thua 2 trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona. Sevilla chỉ thắng được 1 trận trong 10 lần đối đầu gần nhất và phải nhận 8 thất bại trước đội bóng xứ Catalan.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Sevilla

Barcelona thiếu Christensen, Kounde, Balde và De Jong do chấn thương.

Về phía Sevilla, Peque và Marcao dính chấn thương. Ruben Vargas và Maupay bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Sevilla

Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres.

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoume, Gieo, Carmona; Adams, Romero.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Sevilla